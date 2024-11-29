Будущие заседания Верховной Рады оказались перенесены в другое место. Всё из-за опасений попасть под предполагаемый гиперзвуковой удар «Орешника», чья баллистическая траектория полёта является слишком трудной для успешного перехвата украинскими средствами ПВО.

О негативном настрое, царящем в стане украинских народных избранников после ударов западным дальнобойным вооружением по российской территории в конце ноября, рассказали журналисты издания Financial Times.

Британские репортёры выпустили материал, согласно которому большинство из чиновников администрации украинского президента решили продолжить работу в секретном месте. Туда же отправились сотрудники кабинета министров и специалисты местного Нацбанка.









Первые известия о том, что некоторым украинским лицам нужно «буквально ходить и оглядываться», высказал Владимир Путин во время выступления на ОДКБ в Казахстане. Так же российский президент уведомил общественность, что ударивший по днепропетровскому «Южмашу» сразу несколькими самоприцеливающимися ударными частями баллистический снаряд не был выпущен в единственном экземпляре, и теперь запущен в серийное производство в РФ. Как и продолжилась разработка его модификаций – меньшего и большего радиуса действия гиперзвуковых ракет.

Отметим, что подлётное время платформы разведения сразу с несколькими ударными частями до Киева будет меньше 10 минут, так как скорость полёта головной части БРСД примерно 13 000 км\ч.