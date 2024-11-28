В ВСУ утверждают, что сбили 80% ракет.

Украинские масс-медиа разместили кадры объективного контроля, на которых отчётливо виден пролёт стратегических управляемых боеприпасов ракетного типа. Отмечается, что съемка крылатых ракет Х-101 велась в воздушном пространстве Херсонской области.

Очевидцы засняли, как дальнобойные отечественные снаряды, максимальная дальность которых эквивалентна расстоянию в 5500 километров, демонстрируя характерный свист работы реактивных двигателей, устремившись к неизвестной цели, один за другим, летели в низковысотном коридоре для снижения возможности сил украинских ПВО их засечь.









В роли оператора выступил местный житель, заснявший с помощью личного смартфона неожиданных гостей.

Немногим ранее украинские паблики выпустили информационные сообщения с содержанием, указывающим, что ВС России запустили в направлении военных и энергетических целей на территории Украины как минимум 45 модернизированных Х-101 и ракет «Искандер» в баллистическом исполнении.









После объявления воздушной опасности в крупных украинских городах, таких как Харьков, Одесса и иных населённых пунктах, раздались взрывы прилётов и иногда звуки вторичных детонаций.

И как пишет «Военная хроника», поражены оказались объекты украинской энергоструктуры в пяти украинских областях. Так был атакована военная воздушная гавань Николаев, где по данным местного подполья находилась группировка украинских F-16.