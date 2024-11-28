Как говорится, не своё – не жалко.

Дорогостоящее ручное вооружение, собранное коллективным Западом для помощи украинской армии, местные военные умельцы разбирают в кустарных мастерских и устанавливают ударные части в качестве боеприпасов для дронов-камикадзе ВСУ. О нецелевом использовании высокотехнологичных боеприпасов рассказывается в свежей публикации Forbes.

Американские журналисты узнали, что украинские военные лишь заполучив в свои руки одноразовые тяжелые гранатомёты AT4 шведского производства, не задумываются о его цене в $3000 и мигом разбирают его. После чего извлечённая боевая часть монтируется на недорогие ударные дроны в качестве взрывчатки.









Как пояснил военный аналитик по вооружениям, для украинских солдат гранатомёт, стреляющий лишь в пределах видимости, является достаточно неэффективным оружием, лучше которого fpv-коптер с грузом взрывчатки.

А мы напомним, что AT4 крайне прост в использовании, потому что его не нужно перезаряжать и каким-то особенным способом использовать – навелся, прицелился и выстрелил. Но в этом и заключается сложность. Объяснил эксперт по имени Рой. Для поражения условного российского танка его нужно заметить и занять удобную позицию, что вряд ли возможно так просто. А вот дрон, оснащённый боевой частью с AT4 можно отправить в боевую миссию на передовую, и перелетать от квадрата к квадрату оберегаемой местности, стараясь найти достойную цель на поле боя. И что немаловажно, оператор дрона сам выбирает, в какую часть бронетехнику поразить, чего нет у оператора гранатомёта, выстреливающего лишь в ту часть танка, которая открыта для наблюдения.

Отметим, что в России первые специализированные боеприпасы для оснастки дронов фабричного производства стали выпускать ещё в прошлом году. В ВСУ организовать такое промышленное производство видимо не по силам.