Откуда Сырский возьмет столько солдат и офицеров, вынужденных прикрывать ещё и Днепропетровщину, одному Джо Байдену известно.

Российская армия, явно поймав военный кураж, может предпринять новый тактический маневр, обратив свой взор на часть Днепропетровской области, преследуя цель освобождения всей территории ДНР. О своих мрачных прогнозах в отношении ослабевшей украинской армии, вероятная участь которой в самом ближайшем времени, попросту продолжить отступать с боями всё дальше на Запад, рассказывается в свежем докладе «Института изучения войны».

По мнению американских специалистов по вооружённым конфликтам, в российском Генштабе рассчитывают на слабость украинской обороны, из-за чего следует ожидать реального движения ВС России в направлении Днепропетровщины, после чего стоит ожидать не только выхода украинских сил из Донецкой области, но и потери устойчивости ВСУ в операционном районе Днепропетровской области. И что наиболее вероятно, ВС РФ могут продолжить наступать дальше, двигаясь в восточные и центральные регионы Украины.

А мы напомним читателю, что от первых окопов армии РФ, контролирующей поселение Новодаровка, до административных границ Днепропетровской области, отечественным штурмовикам осталось пройти около семи километров.

Отметим, что по собственным словам украинских военнослужащих, для успешного контрнаступления ВСУ, текущая численность украинской армии должна составлять 2 млн. солдат и офицеров, что возможно теоретически, но невозможно практически реализовать. Тем более сражаются солдаты и достигают побед не сами по себе, а лишь получив экипировку, оружие и огневую поддержку с большим количеством бронетехники и авиации. Чего у ВСУ точно нет и вряд ли будет.