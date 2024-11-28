Но главкома ВСУ Сырского такие мелочи не волнуют – высокопоставленный генерал уже озвучил планы Украины на очередное контрнаступление.

Покровское направление остается одним из самых напряженных участков линии боевого соприкосновения, где круглосуточно продолжаются столкновения между украинскими и российскими войсками. CNN в своей свежей публикации сообщила о признаках серьезного кризиса в украинской обороне под Покровском. Предполагается, что этот кризис может привести к значительному прорыву российских штурмовых подразделений на новые рубежи и буквально бегству украинских ВС.

Украинские военнослужащие, беседуя с американскими журналистами, отметили, что в их рядах остро ощущается нехватка обычной пехоты.

Как сообщается в материале, Селидово, важный опорный пункт украинской обороны, было утрачено в очень сжатые сроки. На его защите находилось всего 60 солдат, что делало шанс на удержание города слишком мизерным по понятным причинам. В результате, часть оборонявшихся украинских солдат и офицеров оказалась в окружении и лишь немногим удалось избежать урона и выйти из окружения, попросту бросив позиции.

По словам украинских военнослужащих, в ближайшие месяцы возможен масштабный штурм со стороны российских сил. В этих условиях, с высокой вероятностью, подразделения ВСУ, задействованные в данном районе, не смогут удержать свои оборонительные позиции. И будет хорошо, если удастся сохранить бронетехнику и личный состав хотя бы с приемлемым уровнем потерь, резюмировали в интервью военные из ВСУ.