Украина как центр утилизации военного имущества всего мира.

Российские эксперты по западному ракетному вооружению изучили фрагменты американских дальнобойных ракет ATACMS и пришли к выводу, что ударившие по российской Курщине высокоточные боеприпасы были произведены в 90-х годах прошлого века, после чего их два раза обновляли для продления срока эксплуатации.

На размещенных в открытом доступе снимках обломков, сделанных специалистами отечественного МО, и найденных в Курской области американских ракет, видна хорошо читаемая надпись. Чёрным шрифтом написано Lockheed Martin Vought Systems. А ознакомившись с публичными 12-месячными отчётами Пентагона, можно легко выяснить, что так ровно до 1999 года называлась сегодняшняя компания Lockheed Martin Missiles and Fire Control.





Вдали на искусственном холме отлично виден сработавший и уничтоживший Атакамс российский ЗРПК "Панцирь".





Поэтому с высокой долей вероятности баллистические боеприпасы, которые использовали ВСУ при запуске с колёсных и гусеничных платформ M142 HIMARS и M270 MLRS, как раз и были изготовлены до 2000 года.

И как выяснили журналисты из отечественных РИА Новостей, срок службы ATACMS не превышает 10 лет. После для пролонгации рабочего состояния ракет боеприпас должен быть соответствующим образом обслужен. Стоимость одной такой процедуры в отношении одной ракеты составляет 1 млн. долларов.

А мы напомним что после ударов ВСУ по Курской и Брянской областям западными ракетами, как наземными американскими так и авиационными британскими, российское МО пообещало достойный ответ, о чем проинформировало официально и публично.