Кажется судоходству рядом с хуситскими территориями окончательно всё.

Официальные Лондон и Париж отправили ВСУ авиационные дальнобойные боеприпасы Storm Shadow и Scalpel. Как минимум 150 крылатых ракет были отправлены украинским лётчикам за несколько дней до их боевого применения в конце ноября.

В издании Military Watch Magazine напомнили, что Франция и Великобритания выступают в роли самых активных лоббистов неограниченных ударов по территории РФ. Но такие обстрелы кроме очевидного урона для ВС России несут и ту самую эскалацию.









Как пояснили эксперты по ракетному вооружению, Storm Shadow и Scalpel представляют собой одну основную ракетную платформу с небольшими отличиями. ВСУ используют в качестве носителей для таких управляемых высокоточных снарядов советские истребители Су-24М\МР с соответствующими доработками. Также иностранные боеприпасы используются и с истребителя Су-27. В скором будущем такие снаряды будут устанавливаться и на иностранные самолёты. Ранее в прессе циркулировали слухи о скорой отправке Украине Mirage 2000 – французских истребителей. А ещё украинские ВВС могут использовать французские и английские ракеты с бортов американских F-16.