Но бдительность службы безопасности на второй день шопинга баг обнаружила, а нарушительницу нашла.

Девушка, решившая использовать уязвимость одного из российских маркетплейсов, тем самым бесплатно заказав и получив частично товаров на сумму в 1,7 млн. рублей, заинтересовала омскую полицию. Так по результату противоправных действий вместо приятного для души шопинга 32-летнюю омичку ожидает обвинение по статье мошенничество и возможное уголовное преследование.

Согласно материалам уголовного дела, в один из самых обычных дней горожанка Омска совершала покупки в одном из отечественных онлайн-магазинов. Внимательная пользователь заметила, что при оформлении заказа оплата проходила, но деньги со счета не списывались. Повторив процедуру заказа, результат повторился. Поняв, что у системы маркетплейса был выявлен серьёзный баг, девушка решила заказать бесплатно как можно большее количество товаров, и за 48 часов сделала 735 заказов. В список последних вошли бытовая техника, ювелирные изделия, мебель, посуда и иные товары.









Заказов было получено настолько много за столь короткий временной промежуток, что по итогу многие товары оказались не распакованы.

Но длиться такое «счастье» долго не могло: спустя двое суток в отделение полиции обратился юрист компании, рассказавший о сбое в системе онлайн-покупок, из-за чего недобросовестная покупательница заполучила заказы без оплаты.









Дальше оставалось лишь дело техники - вычислить предприимчивую жительницу Омска и изъять неправомерно полученные вещи. В ходе дальнейшего расследования выяснилось, что девушка настолько вошла во вкус, что заказала последующие поставки товаров на 14 млн. рублей, после чего служба безопасности организации наконец нашла сбой, а действия на аккаунте омички заморозили.

В случае самого негативного развития событий девушке грозит до 10 лет лишения свободы.