На каждый корабль THAAD за 3 млрд. долларов не поставишь.

Американский эксперт Майк Адамс считает, страны Запада вряд ли представляют на должном уровне, что случилось 21 ноября в небе бывшего Днепропетровска, когда российская ракета «Орешник» по вертикальной траектории спикировала на огромное предприятие «Южмаш», где украинские военные собирали вооружение. Причем в момент удара полёт гиперзвукового боеприпаса даже не удалось не то что бы перехватить, но и увидеть на самых современных украинских радарах.

Поэтому научный исследователь не понимает, как можно быть таким самоуверенным в том, что является пока что абсолютно неизвестным, но точно на 100% эффективным.

По мнению Адамса, «Орешник» перевернул шахматную доску, поставив шах и мат всему североатлантическому альянсу и персонально Вашингтону. То самое супероружие, которое США считали гегемоном на протяжении нескольких десятилетий, такое как авианосцы, запуском российского БРСД могут быть уничтожено в течение 60 секунд. Этого ли хотят в Пентагоне, риторически задаётся аналитик.









Как подытожил специалист, теперь у западной коалиции, поддерживающей Киев, есть лишь два варианта: плохой и самый скверный. Согласно первому, Западу на угрозу «Орешника» нужно ответить собственным отступлением. Если же Белый дом настоит на втором варианте, то единственное, что можно сделать, это использование ядерного оружия. Но тогда для всей земной цивилизации настанет конец истории.

А мы напомним, что после того как 21 ноября с так называемой платформы разведения стартовали шесть самоприцеливающихся блоков с индивидуальным полётным заданием и каждый поразили свою цель, Владимир Зеленский обратился с США с требованием вооружить Украину самой последней новинкой из мира ПРО – системой THAAD, чья стоимость составляет 3 млрд. долларов. Причем таких батарей у самого Пентагона ровно семь.