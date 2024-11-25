О низких перспективах ВСУ заполучить дорогостоящий зенитно-ракетный комплекс армии США в беседе с журналистами «Фокуса» рассказал военный аналитик Иван Ступак.

О низких перспективах ВСУ заполучить дорогостоящий зенитно-ракетный комплекс армии США в беседе с журналистами «Фокуса» рассказал военный аналитик Иван Ступак.

Как заявил эксперт, даже для Пентагона комплекс редкая и дорогостоящая вещь – ведь цена THAAD составляет 3 млрд. долларов, а запуск его зенитной ракеты обойдётся в 20 млн. долларов.

Но цена – не единственный ограничивающий фактор. Если Штаты всё-таки разрешат поставки, то потребуется еще несколько месяцев, прежде чем украинские специалисты обучатся обслуживанию сверхсложного комплекса и боевому дежурству на нем.

В третьих, при первой же возможности ВС РФ его попытаются уничтожить или хотя бы серьёзно повредить. Поэтому для украинских властей на эти 3 млрд. куда выгодней купить три системы ПВО Patriot.





Зенитная система THAAD (Terminal High Altitude Area Defense) представляет собой одну из самых продвинутых западных систем противоракетной обороны, способную успешно перехватывать и уничтожать баллистические ракеты на сверхбольших высотах, включая уровень небесного потолка за пределами атмосферы. А использование технологии hit-to-kill позволяет нейтрализовать боеприпас оппонента простым кинетическим воздействием, просто врезавшись в цель, не запуская механизм детонации собственной части.

Одна ракета обойдётся пользователю в 20 млн. долларов, что дорого даже для Вашингтона.

Тем не менее, у THAAD есть свои недостатки. В первую очередь, как писалось выше, это её высокая стоимость, как в плане производства, так и эксплуатации. Кроме того, система специализируется исключительно на баллистических ракетах, оставаясь малоэффективной против других угроз, таких как гиперзвуковые или крылатые ракеты. Также стоит учитывать, что зоны её покрытия ограничены, и для более масштабной защиты необходимо комбинировать её с другими системами ПРО, которые тоже стоят денег и нуждаются в дополнительном обслуживающем и операционном персонале.