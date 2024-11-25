Причем одна ракета может уничтожить сразу несколько целей, находящиеся на удалении одна от другой. В том числе глубокопогруженные бункеры.

Совокупной ударной мощи шести ядерных БЧ новейшей гиперзвуковой ракеты «Орешник», способной атаковать цель по высокой баллистической траектории, достаточно для выведения из строя любой цели блока НАТО, расположенной в Европе.

О том, что термоядерное оснащение самоприцеливающихся боеприпасов в 150 килотонн превратит брюссельскую штаб-квартиру североатлантического альянса и прилегающие земли в диаметре 3-4 километров в лунный ландшафт, рассказывает свежая публикация «Военной хроники». И на это достаточно лишь одного боевого блока.

Если же использовать от двух до четырёх блоков по подземным бункерам, то за раз будут уничтожены центры управления, комнаты с персоналом и пункты связи.









А самые главные цели для передовой отечественной БРСД – это база ПРО Aegis Ashore, центр корпусного уровня «Северо-Восток», находящийся в Польше, региональный штаб НАТО в Неаполе, авиабаза Рамштайн в Германии о координационный штаб в Нидерландах.

Ранее западные эксперты подсчитали, что до Берлина головная часть «Орешника» на гиперзвуковой скорости доберется за 12 минут. А если пролетит на пять минут больше – то под прицелом окажется столица Великобритании Лондон.

Лишь теоретически способен перехватить баллистическую ракету отечественного производства сверхсовременный и стоящий 3 млрд. долларов американский THAAD. Но на вооружении собственно американской армии таких установок ПВО в составе батарей всего лишь 4-е. И их явно не хватит для прикрытия даже самых ближайших европейских союзников США.