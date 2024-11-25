Совокупной ударной мощи шести ядерных БЧ новейшей гиперзвуковой ракеты «Орешник», способной атаковать цель по высокой баллистической траектории, достаточно для выведения из строя любой цели блока НАТО, расположенной в Европе.
О том, что термоядерное оснащение самоприцеливающихся боеприпасов в 150 килотонн превратит брюссельскую штаб-квартиру североатлантического альянса и прилегающие земли в диаметре 3-4 километров в лунный ландшафт, рассказывает свежая публикация «Военной хроники». И на это достаточно лишь одного боевого блока.
Если же использовать от двух до четырёх блоков по подземным бункерам, то за раз будут уничтожены центры управления, комнаты с персоналом и пункты связи.
А самые главные цели для передовой отечественной БРСД – это база ПРО Aegis Ashore, центр корпусного уровня «Северо-Восток», находящийся в Польше, региональный штаб НАТО в Неаполе, авиабаза Рамштайн в Германии о координационный штаб в Нидерландах.
Ранее западные эксперты подсчитали, что до Берлина головная часть «Орешника» на гиперзвуковой скорости доберется за 12 минут. А если пролетит на пять минут больше – то под прицелом окажется столица Великобритании Лондон.
Лишь теоретически способен перехватить баллистическую ракету отечественного производства сверхсовременный и стоящий 3 млрд. долларов американский THAAD. Но на вооружении собственно американской армии таких установок ПВО в составе батарей всего лишь 4-е. И их явно не хватит для прикрытия даже самых ближайших европейских союзников США.