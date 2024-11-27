А мы подсчитаем, что только за последние сутки 188 "Гераней" атаковали военные цели на территории Украины. Поэтому поставки двух "Ирисов" едва ли сыграют свою положительную роль.

Немецкое правительство пообещало в течение декабря отправить в украинскую армию ПВО малой и средней дальности. В ВСУ прибудут Iris-T в модификациях малой и средней дальности до 1 января – это версии SLM и SLS. О грядущей помощи по части ПВО проинформировала 26 ноября министр иностранных дел Германии Анналена Бербок.

Как заявила высокопоставленная чиновница, официальный Берлин поддержал Украину с 24 февраля 2022 года на сумму почти в 39 млрд. долларов. Правда часть из этой суммы ушла и на поддержку Германии, пишет Guardian.

Так же в Киев прибыл и генерал-майор Кристиан Фройдинг, сообщивший, что ФРГ передали ВСУ в последней поставке, состоявшейся на днях, танки, самоходные гаубичные установки, БМП Marder.

Высший немецкий офицер рассказал, что поддержка Украины не закончится и после проведения внеочередных выборов в Бундестаг.

А мы напомним, что проблемы на передовой для украинской армии не упираются в слабость местной ПВО, имеющей на своем балансе как минимум 100 различных систем противовоздушной обороны, начиная от ЗРК IRIS-T, рассчитанных на перехват дронов, вертолётов, самолётов и ракет, действующих на ближних и средних дистанциях, и заканчивая дальнобойным американским «Patriot», чей боевой радиус превышает 100 км. Главная текущая проблема сегодняшних ВСУ – это нехватка опытного и готового продолжать сражаться дальше личного состава, как и дефицит наступательной бронетехники – актуальных версий тяжелых БМП, броневиков и БТР. Без всего этого в «товарных количествах», украинская армия со всеми этими IRIS-T, NASAMS и Patriot движется к стратегическому поражению.