Оштрафовать и дополнительно наложить за это экономические санкции на российского генерала Зиму и полковника Ветер.

Поспешная идея руководства НАТО организовать учения артиллеристов североатлантического блока на просторах финской Лапландии, лежащей в арктических широтах, горько отозвались в сердцах, а главное физическом комфорте военных из Великобритании. О сложностях для подданных его величества во время плановых артиллерийских учений в Финляндии рассказал старший офицер Дэвид Мортимер.

Заместитель командира 19-го артиллерийского полка армии Великобритании поделился эмоциями, в которых отметил, что даже тренинговая операция стала своеобразным эмоциональным и психологическим вызовом для обычных военных Соединённого королевства, не привыкшим проводить учебные бои в таком сложном для военных маневров месте, где вместо комфортных плюсовых температур и относительного безветрия правили бал отрицательные значения и заметные воздушные порывы ветровых масс.

Как пояснил командир в беседе с корреспондентами издания UK Defence Journal, местные -15 для обычных британских солдат показались «экстримом» без кавычек.

Военнослужащие с туманного Альбиона выполнили операционное развертывание 155-мм САУ Archer и показали на практике навык использования радиолокационных станций Taipan.

Учения, которые были охарактеризованы как «экстремальные», будут длиться до 28 ноября, где помимо британских военнослужащих, примут участие как минимум 3600 солдат и офицеров из США, Франции, Чехии, Швеции, Эстонии и иных государств-участников НАТО.

Локальные учения проходят всего лишь в 100 км от границы с РФ – на полигоне в местечке Роваярви.