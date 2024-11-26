Западные военные эксперты видят в происходящем окончание позиционной борьбы на украинской ЛБС.

Западные военные аналитики видят в ситуации на передовой ощутимые достижения российской армейской группировки, сумевшей где обойти фортификационные капитальные сооружения ВСУ, а где их попросту взять в лоб. Но итог один – успехи видны и иностранным критикам военного руководства РФ, наконец заметившим, что ВСУ находятся в слишком трудном положении, чтобы говорить хотя бы о гипотетической стабилизации положения в зоне боёв.

Зарубежные корреспонденты издания Blick отметили, пообщавшись с экспертами по военным действиям, что ВС России показывают доселе невиданные темпы продвижения, когда за 3 месяца с начала публикации отчёта смогли освободить больше территорий, чем за весь 2023 год.

Особенно иностранные журналисты сделали акцент на выигранную битву за Угледар в минувшем октябре и прорыв к окраинам важного в оперативно-тактическом смысле поселении Великая Новоселка в ноябре. Поэтому все прошлые комментарии, в которых утверждалось, что украино-российский конфликт застрял в позиционном тупике, уже не кажутся столь очевидными. Сейчас ситуация на передовой как раз располагает к обратному утверждению. В некоторых секторах украинской обороны заметен если не крах, то вполне логичный по ситуации «в поле» надлом ряда подразделений ВСУ, близких к окружению собственных сил. Если последние вовремя не отступят. Что как раз мы и наблюдаем в районе битвы за Курахово, где одновременно действуют три элитных украинских бригады, состоящих из морпехов и десантников.