Своим слишком сильным негативным настроем по поводу гипотетического решения 82-летнего Байдена конгрессвумен поделилась в одной из западных соцсетей.
По мнению женщины-политика, такое потенциальное решение уходящего президента есть ничто иное, как прямой случай государственной измены и нарушение норм американской конституции.
Тейлор-Грин задалась вполне актуальным на сегодня вопросом: не хочет ли 46-й президент США запустить маховик мирового ядерного конфликта на планете Земля?
Как объяснила свои слова Марджори, именно под этим предлогом возможна приостановка передачи властных полномочий 47-му президенту США – Дональду Трампу.
Ранее в западных масс-медиа стала довольно активно муссироваться тема отправки Украине ядерного оружия. Обсуждали вероятность такого решения высокопоставленные функционеры из Штатов и ЕС.
А мы напомним, что Украина ни самостоятельно, ни в составе СССР никогда не владела собственным ядерным оружием. Всё ядерное оружие, размещенное на территории Украины как в составе УССР, так и в составе независимой Украины, принадлежало исключительно союзному центру – Москве. А все ключи от запуска спецбоеприпасов были у Кремля. Украина же была просто местом базирования ядерного вооружения.