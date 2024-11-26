Член американского конгресса и активная трампистка Марджори Тэйлор-Грин, выразила крайнее неудовольствие лишь ознакомившись с потенциальной идеей отправки Украине ядерного оружия. Это должен был быть последний шаг «поддержки Украины» от уходящего на политическую пенсию Джо Байдена.

Своим слишком сильным негативным настроем по поводу гипотетического решения 82-летнего Байдена конгрессвумен поделилась в одной из западных соцсетей.

По мнению женщины-политика, такое потенциальное решение уходящего президента есть ничто иное, как прямой случай государственной измены и нарушение норм американской конституции.

Тейлор-Грин задалась вполне актуальным на сегодня вопросом: не хочет ли 46-й президент США запустить маховик мирового ядерного конфликта на планете Земля?









Как объяснила свои слова Марджори, именно под этим предлогом возможна приостановка передачи властных полномочий 47-му президенту США – Дональду Трампу.

Ранее в западных масс-медиа стала довольно активно муссироваться тема отправки Украине ядерного оружия. Обсуждали вероятность такого решения высокопоставленные функционеры из Штатов и ЕС.

А мы напомним, что Украина ни самостоятельно, ни в составе СССР никогда не владела собственным ядерным оружием. Всё ядерное оружие, размещенное на территории Украины как в составе УССР, так и в составе независимой Украины, принадлежало исключительно союзному центру – Москве. А все ключи от запуска спецбоеприпасов были у Кремля. Украина же была просто местом базирования ядерного вооружения.