Кажется время пришло готовиться ВСУ и ЕС к "Кедру" и "Лощине".

Генералитет НАТО в откровенных разговорах обсуждает гипотетическую атаку по территории РФ «первым номером». О том, что возможны превентивные высокоточные удары членами североатлантического блока по российским землям в качестве меры первого шага, рассказал руководитель Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр. Высокопоставленный военный особенно отметил, что по этому поводу среди участников военного союза ведётся дискуссия.

Как объяснил позицию высший офицер, военно-политический блок должен быть готов провести серию ударов по российским системам, которые могут атаковать НАТО. И такие системы должны быть заранее уничтожены. Вместе с тем, по словам адмирала, НАТО требуется больше запасов оружия, так как последнее было израсходовано на поддержку Украины.

А мы объясним, что возможно Бауэр хороший моряк, но плохой знаток тактико-технических характеристик мобильных грунтовых комплексов российской армии. Оные, например БРСД «Орешник», не стоят на одном месте словно памятник, а находятся вне зоны досягаемости дальнобойных ракет. Поэтому поразить машину, при помощи превентивного ракетного обстрела, представляется довольно непростой задачей.

Тем более было бы слегка наивно думать, что в арсенале ВС РФ в потенциальном сражении с самым крупным военным блоком планеты Земля, Россия будет полагаться исключительно на конвенциональные боеприпасы и «забудет», что именно РФ является страной, с самым большим ядерным арсеналом и самыми новейшими средствами его доставки до территорий слишком смелого оппонента.