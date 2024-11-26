Украинская армия располагает примерно сотней установок ПВО – самых современных и мощных. Но ВС России всё равно продолжают в режиме конвейера отправлять в утиль самолёты украинских ВВС.

Иностранные журналисты из Forbes убедились лично, что российский разведывательно-ударный контур в очередной раз показал свою боевую мощь и эффективность, отправив и без того редкий экземпляр украинских ВВС в утиль. Это неприятное событие для украинских военных лётчиков случилось на одном из украинских аэродромов буквально на днях, когда баллистический дальнобойный боеприпас «Искандер» совсем не фигурально не оставил шанса украинской воздушной машине.

Как уверены американские корреспонденты, украинский Генштаб занят всем чем угодно, но только не выяснением проблем собственного ПВО.

И если украинские генералы продолжат крайне халатно относиться к сохранению лётных экземпляров истребителей, то ВСУ лишатся не только советских самолётов, таких как Су-24М\МР, МиГ-29S\SA, Су-27С, переоборудованных для использования западных авиационных средств ракетного типа, таких как Storm Shadow и Scalpel-EG. Но и начнут терять довольно скоро дорогостоящие западные истребители, такие как американские F-16.





В пояснении утверждается, что на вооружении украинского ПВО находится не менее сотни систем зенитного действия, но прикрыть всё воздушное пространство не получается. В заключении в Forbes сказали, что Украине пообещали сотню западных боевых самолётов. Но их поставка не будет оперативной. Передача иностранной авиации может растянуться на годы. Поэтому у Киева есть все шансы остаться без авиации вообще.