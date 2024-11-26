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Madarator
MWM назвал пять стран, которые намерены приобрести Су-57
Тяжелый российский истребитель, в отличие от американского F-22, участвовал в боях в стране, где есть передовые комплексы западного ПВО и выполнял такие боевые миссии довольно успешно.

   Су-57 помимо боёв на Украине начал бои за сердца потенциальных покупателей, которым явно нравится высокая маневренность и слабая радиолокационная заметность композитного покрытия российского тяжелого истребителя, имеющего все признаки боевого самолёта 5-го поколения. О том, что «Пятьдесят седьмой» нашёл отклик у иностранных заказчиков, информирует собственных читателей американский журнал MWM.

   Зарубежные репортёры перечислили как минимум 5 государств, которым однозначно интересен российский передовой экземпляр.

   Так первый в своеобразной очереди Алжир. Именно эта африканская страна ещё с 1970 года стала поклонником авиации сначала из СССР, а потом и России. Первым был приобретен МиГ-25. А дальше стали закупаться более новые модели самолётов.

   Вторая в «очереди» – Индия. Хотя Дели старается развивать собственные авиационные разработки, сделать свой современный самолёт не так-то просто. Поэтому после покупки Су-30МКИ, которых было куплено около 270 единиц, в Дели засматриваются уже и на Су-57.

   Третий в списке Вьетнам. Его самолётная компонента боевой авиации сплошь и рядом состоит именно из советских и российских истребителей. Тем более его высокий боевой радиус ой как пригодится во время миссий по патрулированию протяженного Южно-Китайского моря.


   Четвертая — Индонезия. Страна старается соблюсти нейтралитет между противостоянием США и КНР, поэтому ни о какой покупке F-22 или китайских истребителей 5-го поколения и речи быть может. А вот российская продукция — отличный вариант в данной диспозиции.

   И наконец – КНДР. Пхеньян осознает, что его парк военной истребительной авиации откровенно архаичен. И как ответ на закупку Японией и Южной Кореей F-35, вполне будет логичным шаг закупки у РФ Су-57.

   О том, что Су-57 нашел отклик во время демонстрации лётного мастерства в Китае в начале ноября, рассказал руководитель «Рособоронэкспорта» Михеев.

#инопресса #су-57 #инопресса о российском вооружении #су-57м #су-57э
Источник: militarywatchmagazine.com
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