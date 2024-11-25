По неудивительным для западных журналистов причинам украинские мужчины не хотят идти служить в ВСУ.

Мобилизационные мероприятия, проводимые украинской властью, выполнены лишь на 2\3 от необходимого количества, но есть и другая трудная проблема. Все те, кого удалось призвать в ряды украинской армии, не слишком готовы к интенсивным боевым нагрузкам. Об очередных трудностях Киева в гипотетической победе над российской армией рассказывают своим читателям корреспонденты издания The Economist.

По словам иностранных журналистов, все добровольцы, о которых так любят говорить с украинских экранов, на самом деле давно перестали идти служить в ВСУ. Но тех, кого удалось набрать в украинские ВС, всё равно недостаточно.









По словам одного генерала, решившего остаться анонимным во время беседы, самое тяжелое время для Украины будет будущей весной.

Тем временем сам Владимир Зеленский продолжает верить, что ситуация для ВСУ ещё не полностью потеряна в зоне боевых действий и Украина сможет одержать военную победу. Хотя объективных причин для таких мыслей у украинского президента точно нет, завершили свою статью на не слишком для официального Киева оптимистичной ноте западные репортёры.