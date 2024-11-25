Посадка семян-ударных частей прошла успешно. Повторная "прополка" не потребуется.

В Интернете опубликовали спутниковые фотографии производственного комплекса днепропетровского «Южмаша», попавшего 21 ноября под ракетный удар гиперзвукового боеприпаса «Орешник».

Снимки из космоса сделаны спутниковым блоком Sentinel 2, принадлежащим Европейскому космическому агентству. Сами фотографии по утверждению военного эксперта Кирилла Федорова, обладают крайне низкой разрешающей способностью.









При взгляде на изображения, крупных участков разрушений, таких как обвал цеховых производств – не отмечено. Но самое любопытное, нельзя то же самое сказать, не посмотрев внутри зданий. Предполагается, что даже запущенная без снаряженного боевого оснащения ракета смогла только за счет высокого импульса, приданного быстрому перемещению из высоких слоёв атмосферы, повредить толстостенное промышленное сооружение.

И уже как уточнили эксперты «Военной хроники», трудно было бы ожидать увидеть груду крупных обломков вместо фабричных помещений. Потому что ударные блоки, главная начинка которых в условиях реального противостояния была бы сугубо ядерной, в этот раз установлена в качестве штатной БЧ – не была.









А мы вспомним, что ровно неделю назад баллистическая ракета, не встретив никакого зенитного оппонирования со стороны расчётов украинского ПВО, взорвалась на небосклоне города Днепр, попутно выбросив до шести индивидуальных маневрирующих раздельных блоков, оснащенных личным полётным заданием. Ни один из таких боеприпасов сбит не был и штатно отработал по наземным целям. Выступивший после успешного удара по телевидению Владимир Путин прямо сказал, что это был ответ со стороны России на атаку российской территории дальнобойным западным вооружением.

БРСД «Орешник» разгоняется до 10 Махов и способен эффективно справляться как с одиночными, так и со множественными целями бункерного типа.