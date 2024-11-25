20 Января всё ближе и домой из окопов хочется всё больше.

Упавший моральный дух и активное нежелание сражаться дальше – ещё один новый перечень серьёзных проблем для украинского командования, воочию наблюдающего в режиме реального времени за упадком в зоне передовых позиций собственной армии. О том, что моральный дух находится рядом с математическим нулём, репортёрам из The Economist рассказали сами украинские командиры.

Как подчеркивается в публикации, добровольцы на Украине буквально закончились: никто из украинских мужчин в массовом порядке не спешит бежать в ВСУ. И чем дольше длится конфликт, тем меньше даже принудительная мобилизация может дать стране новых солдат.









Но это лишь один аспект проблемы. Многие из новобранцев, даже добравшись до своих частей, представляют собой кого угодно, но не мотивированного и физически подготовленного солдата: обычно это пожилые или даже старые люди, с плохим желанием сражаться. Часто у такого контингента с собой целый ворох медицинских справок. По мнению командира батальонного уровня, служащего в 65-й бригаде, ему порой больше кажется, что он служит не в армии, а воспитателем в детском саду.

Моральный дух украинцев на передовой напрямую подвержен влиянию усталости, из-за чего многие хотят не в атаку идти, а больше склоняются к мирным договоренностям с Россией – единственному способу не потерять хотя бы то, что есть.

Теперь уже по словам офицера с полевым позывным «Чечен», не менее 70% солдат ВСУ хотят отказаться от дальнейших боёв в пользу мира с Россией. И это украинское командование слишком пугает.