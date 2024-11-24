Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Madarator
В России начали строить капитальные защитные укрытия для ударных дронов "Гербера"
Теперь кассетные части ATACMS для "Гербер" что слону дробина.

   Как информирует редакция отечественного военного блога «Военный осведомитель», появились фотографии, наглядно доказывающие, что российское руководство пересмотрело концепцию защитных сооружений, приняв к сведению, что охранять и защищать нужно не только дорогостоящее и высокотехнологичное оборудование, одна единица которого может в своей минимальной стоимости легко перешагнуть за рубеж в 10 млн. рублей, но и менее дорогие типы вооружений и оснастки.

   Об этом прямо можно судить по свежему фото, где демонстрируются индивидуальные мини-ангары для разведывательно-ударных воздушных дронов семейства «Гербера», стоящих на вооружении в российской армии.

   Внимательно изучив снимок, мы видим, что для каждого экземпляра БЛА есть малый гараж, защищенный сверху толстыми слоями двойного перекрытия, а дверь представляет собой толстый металлический лист, способный защитить от мелких обломков, «генерируемых» близким разрывом западных дальнобойных боеприпасов управляемого действия, таких как кассетные БЧ американских ракет ATACMS.

   А ниже поясним, зачем в принципе нужны защитные сооружения современной армии.



   Защитные сооружения для военной техники играют важнейшую роль в обеспечении безопасности и эффективности военных операций. Вот несколько ключевых причин их необходимости:

1. Защита от атак: Защитные сооружения предоставляют укрытие для военной техники от прямого огня, авиабомб и других видов атак. Это увеличивает шансы на выживание техники и её экипажа в боевых условиях.

2. Повышение скрытности: Защитные сооружения могут быть использованы для маскировки техники от противника. Это помогает скрыть местонахождение и количество военной техники, усложняя задачу противника.

3. Улучшение боевых возможностей: Наличие укрытий позволяет экипажам готовиться к бою, проводить техобслуживание или просто отдыхающее время без страха быть атакованными.

4. Обеспечение логистики: Защитные сооружения также могут служить базами для хранения боеприпасов, топлива и других необходимых материалов, что обеспечивает бесперебойное снабжение войск.

5. Адаптация к различным условиям: Защитные сооружения могут проектироваться для разных климатических условий и рельефов, что делает их универсальным решением для разных театров военных действий.

6. Психологический эффект: Наличие защитных сооружений может повысить моральный дух военнослужащих, зная, что они имеют достаточную защиту во время боевых действий.


    Таким образом, защитные сооружения критически важны для поддержания безопасности, эффективности и боеспособности военной техники на поле боя и вблизи линии передовой.

#российская армия #гербера #жбу #защитные сооружения #капитальные укрытия для военной техники
Источник: t.me
+
Написать комментарий (0)
Российская армия внедряет 3D-печать для ремонта военной техники
На аэродроме Халино в Курской области в зоне досягаемости ATACMS стали строить укрытия для самолётов
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В Новосибирской области началась добыча на крупнейшем в России угольном месторождении
12
Версия HyperOS 2 от Xiaomi появилась еще на 11 моделях
+
Эксперт определил лучшие связки CPU и GPU для игр на конец 2024 года
4
Опубликованы ориентировочные сроки выпуска бета-версии One UI 7 для смартфонов Samsung
1
Астрономы показали первую фотографию звезды «Бегемот», которая в 3 раза больше Бетельгейзе
1
Китай в этом году более чем в три раза увеличил импорт российского обогащённого урана
+
ISW: РФ в ближайшее время может снова применить "Орешник" по целям на Украине
5
Техасские ученые выяснили, что угольная зола содержит определённую долю редкоземельных элементов
+
Ryzen 7 7800X3D не может выдать в S.T.A.L.K.E.R. 2 даже 100 FPS в 1080р
26
В Индийском океане обнаружена гравитационная аномалия
3
Snapdragon 8 Elite с трудом справляется с Ghost Of Tsushima из-за отсутствия поддержки AVX и F16C
1
Президент Nubia Ни Фей: Z70 Ultra — это действительно флагман, в отличие от многих конкурентов
6
Компания Valve работает над Steam Deck 2 на базе технологий Nvidia
8
Японская компания готовит стиральную машину для человека
+
Обновленная Lada Niva Travel: что ждать от обновленного внедорожника
+
Илон Маск поделился новыми подробностями о ценах на робота Optimus и умное такси Robotaxi
+
Redmi сменила логотип и переводит смартфоны серии K во флагманский сегмент
+
Подтверждена блокировка обновления Windows 11 24H2 на ПК с Assassin's Creed и другими играми Ubisoft
4
Игра Path of Exile 2 от Grinding Gear Games выйдет в ранний доступ через две недели
+
Marvel готовит самый масштабный фильм о Человеке-пауке
+

Популярные статьи

"МиГ-41, подвинься" - Китай представил космический истребитель 6-го поколения «Белый император»
35
Как защитить свой роутер от соседей и из-за чего ещё интернет может работать слишком медленно
6
Гиперзвуковая ракета, способная летать и плавать - Китай заявил о создании "двигателя мечты"
12
Почему видеокарты AMD Radeon это худший выбор для Linux
127
О S.T.A.L.K.E.R. 2 и чемоданах - как белорусские блогеры раскрывают мировой заговор
38
Немного о модах для STALKER 2
5
В NVIDIA ожидают дефицита видеокарт – что купить, и есть ли смысл ждать до февраля 2025
18
Есть ли смысл покупать видеокарты AMD осенью 2024г, и почему иногда у геймеров просто не выбора
8
Чем интересны старые игровые журналы - почему их стоит читать и перечитывать
7
Какие сложности ожидают украинское ПВО в перехвате "Орешника" и почему это не произойдёт
5

Сейчас обсуждают

Учи Сипласплас
16:31
Потому что разработчики с памятью работать не умеют. Ещё меньше смысла играть в эту укронацистскую хрень
GeForce RTX 4060 не обеспечивает 60 FPS в S.T.A.L.K.E.R. 2 даже на средних настройках в 1080p
VL86f
16:25
Тут лучше. Прокинуть всех через бедро тем, что "про nomodeset вы все сказали, а про initrd никто" - весёлое зрелище. Хотя ему все говорили про графику, а не про 6.1 ядро.
Почему AMD Radeon это худший выбор для Linux, или как пришло время переустанавливать линукс
Игорь Кочергин
16:25
Это доказывает что нету оптимизации в этой кривой недо игре
GeForce RTX 4060 не обеспечивает 60 FPS в S.T.A.L.K.E.R. 2 даже на средних настройках в 1080p
vl
16:24
То, что предложил баблик, якобы для апгрейда в 2027 году, это всё времянка, которую можно собрать и на более дешёвой платформе, например i3-12100(F)+ h610(DDR5) за 17к, на полгода-год её вполне хватит...
Сколько стоит сборка геймерского ПК для запуска игр в 2K@60 fps с прицелом на апгрейд в 2027 году
Eppius
16:19
Зачем эта ахинея здесь?? У нас BYD вообще не продают.
BYD вчера выпустила версию 2.5.3 OTA push для 23 моделей электромобилей Denza D9
MriS
16:19
Zenfone какой-то опять. От Rog ничего не осталось.
ASUS официально представила смартфоны ROG Phone 9 и ROG Phone 9 Pro
Эльдар Валиев
16:13
Кто что пишет, в одном месте читаешь дороже в другом дешевле, хреновые из вас Настрадамусы скажу я вам
Смартфоны Samsung серии Galaxy S25 будут стоить дешевле, чем предполагалось ранее
_kurbashi_
16:13
Чукча не читатель, чукча пейсатель? Или чукча просто не развивается и застрял на уровне сального тролля, поражённый гиперфиксацией?
О S.T.A.L.K.E.R. 2 и чемоданах - как белорусские блогеры раскрывают мировой заговор
Dzhereli
16:13
Тебе тупому зумеру сложно забить в поиске?
Вышла окончательная версия графического мода The Witcher 3 HD Reworked Project NextGen Edition
Арслан
16:12
Как всегда у хлаоми проблемы с системой
Пользователи Xiaomi 13 Pro столкнулись с появлением зеленой линии на экране
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем