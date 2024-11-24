Теперь кассетные части ATACMS для "Гербер" что слону дробина.

Как информирует редакция отечественного военного блога «Военный осведомитель», появились фотографии, наглядно доказывающие, что российское руководство пересмотрело концепцию защитных сооружений, приняв к сведению, что охранять и защищать нужно не только дорогостоящее и высокотехнологичное оборудование, одна единица которого может в своей минимальной стоимости легко перешагнуть за рубеж в 10 млн. рублей, но и менее дорогие типы вооружений и оснастки.

Об этом прямо можно судить по свежему фото, где демонстрируются индивидуальные мини-ангары для разведывательно-ударных воздушных дронов семейства «Гербера», стоящих на вооружении в российской армии.

Внимательно изучив снимок, мы видим, что для каждого экземпляра БЛА есть малый гараж, защищенный сверху толстыми слоями двойного перекрытия, а дверь представляет собой толстый металлический лист, способный защитить от мелких обломков, «генерируемых» близким разрывом западных дальнобойных боеприпасов управляемого действия, таких как кассетные БЧ американских ракет ATACMS.

А ниже поясним, зачем в принципе нужны защитные сооружения современной армии.









Защитные сооружения для военной техники играют важнейшую роль в обеспечении безопасности и эффективности военных операций. Вот несколько ключевых причин их необходимости:

1. Защита от атак: Защитные сооружения предоставляют укрытие для военной техники от прямого огня, авиабомб и других видов атак. Это увеличивает шансы на выживание техники и её экипажа в боевых условиях.

2. Повышение скрытности: Защитные сооружения могут быть использованы для маскировки техники от противника. Это помогает скрыть местонахождение и количество военной техники, усложняя задачу противника.

3. Улучшение боевых возможностей: Наличие укрытий позволяет экипажам готовиться к бою, проводить техобслуживание или просто отдыхающее время без страха быть атакованными.

4. Обеспечение логистики: Защитные сооружения также могут служить базами для хранения боеприпасов, топлива и других необходимых материалов, что обеспечивает бесперебойное снабжение войск.

5. Адаптация к различным условиям: Защитные сооружения могут проектироваться для разных климатических условий и рельефов, что делает их универсальным решением для разных театров военных действий.

6. Психологический эффект: Наличие защитных сооружений может повысить моральный дух военнослужащих, зная, что они имеют достаточную защиту во время боевых действий.





Таким образом, защитные сооружения критически важны для поддержания безопасности, эффективности и боеспособности военной техники на поле боя и вблизи линии передовой.