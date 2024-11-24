Байден опоздал с помощью года на три.

Джо Байден преследует только одну цель до окончания своих президентских полномочий: до 20 января будущего года сделать так, чтобы Украина была максимально укреплена, когда Дональд Трамп официально станет новой главой вашингтонской администрации. Об последнем устремлении 82-летнего Байдена на должности руководителя Белого дома рассказывает свежая публикация Bloomberg.

Анонимные информаторы из стана Байдена сообщили репортёрам издания, что ВСУ не только в качестве «прощального подарка» получили от уходящего президента разрешение на использование дальнобойных американских ракет на удары по глубинным территориям России, но и были уведомлены о «непреодолимом» желании команды текущего главы США списать долг в 5 млрд. перед американским правительством украинского государства.









По мнению демократической команды, это поможет Украине «поверить в свои силы» и показать, что Киев не остаётся один на один с Россией и даже после ухода Байдена из большой политики.

И хотя некоторые зарубежные эксперты одобряют решение уходящей администрации поддержать украинскую армию, всё что сейчас делает Байден для поддержки Украины – это слишком поздние меры и ни в каком варианте событий не помогут ВСУ победить в принципе. Потому что для текущей украинской армии самая главная проблема – это отсутствие должного количества подготовленной и мотивированной пехоты. А ведь без простого солдата, готового сражаться и идти вперёд, даже многомиллиардные военные поставки не помогут Украине победить.