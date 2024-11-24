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Медведеву показали Т-90М "Прорыв-3" с улучшенной противокумулятивно-противодронной защитой
Отечественному новейшему танку нет в мире равных по себестоимости и боевой эффективности.

   Дмитрий Медведев во время посещения производственных площадок «Уралвагонзавода» посмотрел на актуальный образец отечественного танкопрома, выпускаемого здесь же. Речь идёт об основном боевом танке российской армии – Т-90М «Прорыв-3», получившем в ходе недавних проектных работ новое защитное оснащение. Речь идёт об обновлённом противодронном и антикумулятивном оборудовании, прикрывающим верхнюю проекцию орудийной установки. Помимо защиты башни решетчатыми экранами, точно такую же защиту, но гибкую, получили и фронтальные поверхности танка. Так же усовершенствованный «Прорыв» прикрыли резиновыми квадратными платформами, выполненными на тканевой платформе. С такой версией танка ознакомился заместитель главы Совета безопасности России.



   В обновлённой ревизии Т-90 защищен и отсек МТО, получивший решетчатый экран, защищающий моторно-трансмиссионное отделение от боеприпасов-сбросов с кумулятивным оснащением, входящим в штатный боезаряд гранат ПГ-7ВС/ВЛ, запускаемых по российской бронетехнике с украинских fpv-коптеров.


Источник изображения: ТГ-канал "Русское оружие"

   И как пишет постоянный автор блога «Русское оружие» Евгений Даманцев, есть надежда, что в самом ближайшем времени тяжелые бронемашины из серии Т-90, как и реактивные «Т-80» и классические Т-72, будут в штатном режиме оснащаться комплексом активной защиты «Арена-М», способном в самостоятельно режиме кинетическим и ударным воздействием бороться против противотанковых выстрелов и ракет оппонента – всё благодаря оснащению радаром и защитными ударными блоками.

#т-90м #уралвагонзавод #дмитрий медведев #т-90м &quot;прорыв-3&quot;
Источник: t.me
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