Одна ракета может содержать минимум шесть разделяющихся боеголовок.

Мобильный комплекс, оснащенный гиперзвуковым боеприпасом «Орешник» с разделяемыми боевыми частями, способен преодолеть плотную сетку позиций ПВО и «достать» практически любую военную цель, размещенную в Европе. О высокой эффективности новейшего грунтового РК рассказал руководитель российских РВСН Сергей Каракаев. Об «Орешнике» отечественный генерал рассказал во время совещания с Владимиром Путиным, где присутствовали представители ОПК и создатели российских ракетных систем.

По словам представителя РВСН, передовой ударный комплекс с инертной боевой частью был испытан на Украине, когда поразил объект украинского ВПК, размещенный в стенах днепропетровского «Южмаша». Вместе с тем базовым для «Орешника» является оснащение ударной части так называемым спецбоеприпасом (ядерным зарядом).





Каракаев отметил, что аналогов передовому российскому комплексу прямо сейчас нигде нет, а его тактико-технические характеристики позволяют без проблем проходить через актуальные и перспективные западные ЗРК. Отличается баллистическая ракета и универсальностью при выборе поражаемых целей: от одиночных до множественных, а за счёт высокой кинетической энергии разогнанных до скоростей в 10 Махов ударных частей пробивать и укрытия бункерного типа.

О том что военное производство, организованное в цехах высокозащищенного «Южмаша», попало под удар гиперзвукового «Орешника», сообщил лично российский лидер на экстренном выступлении 21 ноября спустя несколько часов после атаки.