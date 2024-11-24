Энергетический кризис и газ дорогой, поэтому производить бронемашины исключительно для нужд Украины, бесплатно – это не то что нужно ФРГ.

Германия отправила в украинскую армию буквально три десятка бронемашин, вместо обещанных 400 единиц. О громких словах, но скромных делах немецкого правительства, «пообещавшего» поддержать ВСУ в тяжелую годину, но не справившееся по итогу с обещаниями, рассказывает свежая публикация Bild.

Немецкие корреспонденты путем журналистского расследования выяснили, что Украина получила примерно 6,5% от обещанных бронированных машин. Что в точном эквиваленте составляет порядка 26 экземпляров.

Но германское правительство не отчаивается, и надеется поставить остальные броневики класса MRAP буквально в 2025 году. Для этого федеральный кабинет Олафа Шольца выделил порядка 315 млн. евро.









Дотошные репортёры Bild выяснили почему задержки оказались столь чувствительными: виноват не Берлин и его производственные возможности, а именно США, чьи чиновники слишком долго выдавали разрешение на экспорт в Германию автомобильных комплектующих. Но есть и другая половина айсберга: коммерческая организация Flensburger Fahrzeugbau испытывает не обозначенные проблемы в безуспешных попытках вовремя выполнить иностранный контракт для нужд ВСУ.

MRAP (Mine Resistant Ambush Protected) — это класс бронированных автомобилей, специально разработанных для защиты экипажа от мин, самодельных взрывных устройств (СВУ), а также атак из засад. Эти машины широко используются вооруженными силами разных стран, особенно в зонах боевых действий с высокой угрозой минной опасности.