Подлётное время ударной части с разделяющимися боеголовками до Лондона составляет 17 минут.

Государственные образования Запада с наибольшей вероятностью не смогут сделать что-либо в военном плане против передовой российской ракеты «Орешник», поражающей цели сразу несколькими индивидуальными ударными блоками с заложенными в них отдельными полётными заданиями. О том, что баллистический дальнобойный боеприпас «Орешник» – та ещё «лощина», рассказал для собственных подписчиков военный блогер из Британии – Александр Меркурис.

По словам эксперта, единственная защита против очередного гиперзвукового оружия русских – это не находиться там, куда эти ракеты через секунду прилетят. То есть, западные страны не защитят себя от удара этими высокоскоростными боеприпасами.









По мнению Меркуриса, нужно быть слишком недальновидным западным политиком, если верить, что «Орешник» любая западная ПРО точно перехватит. Слишком большая скорость и те самые 17 минут, которые есть у условного Лондона, чтобы найти противодействие – не лучшее лекарство против скорого удара.

А мы напомним, что официальной мировой премьерой новейшей российской БР, попавшей в кадры многочисленных сторонних наблюдателей, принято считать 21 ноября, когда баллистический дальнобойный боеприпас, оснащённый ударными блоками с инертным содержимым, уничтожил часть военного производства, происходившего в подземных бункерах днепропетровского завода «Южмаш». Возможности сбить каждый из шести попавших блоков у украинских ПВО не было. В том числе, при помощи передовых ЗРК «Patriot» с кинетическими ракетами-перехватчиками MIM-104F PAC-3 MSE и MIM-104D.