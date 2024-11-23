Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Madarator
MNRAS: До Земли дошел ударный звуковой вал от столкновения пяти галактик
Столкнувшиеся в глубоком космосе далёкие галактики стали причиной возникновения мощной ударной волны.

   Столкнувшиеся в глубоком космосе далёкие галактики стали причиной возникновения мощной ударной волны, буквально дошедшей до воздушного пространства Земли. Соответствующей информацией об ударной волне, поделилось специализированное издание Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

   Как рассказал собеседник журнала, зафиксированная ударная волна представляет образец одного из самых заметных и сильных ударных звуковых явлений, обнаруженных земными специалистами в космосе.

   По словам специалистов, «космическое ДТП» произошло в стыке галактике Квинтет Стефана, расположенном на расстоянии в 290 млн. световых лет от нашей планеты.



   Эксперты по астрономии пояснили репортёрам, что галактика под порядковым номером NGC 7318b разогналась до скорости в 3.2 млн. км\ч и столкнулась с соседними звёздными скоплениями. Из-за чего образовалась обширная звуковая волна, «играющая» в звуковом диапазоне, возникающем при пролёте боевого самолёта, разогнавшегося выше скорости звука.  

   По пояснениям ученых, NGC 7318b буквально вклинилась в космический периметр мусора, сжав плазматические слои, как и холодный газ, после чего запустился процесс яркого радиосвечения. Именно этот процесс в научной среде принято называть звездообразованием — заключила ученая по астрофизике Марина Арнаудова.

   По словам женщины-эксперта, это явление является слишком редким, позволяющим ученым стать ещё раз ближе к разгадке появления галактик.

#астрономия
Источник: academic.oup.com
+
Написать комментарий (0)
Астрономы обнаружили туманность, напоминающую "огненную гитару"
Зафиксирована мощная ударная волна, вызванная столкновением галактики NGC 7318b с четырьмя соседями
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

S.T.A.L.K.E.R. 2 проверили на минимально рекомендуемой GeForce GTX 1060 и получили стабильные 30 FPS
58
Для грузоперевозок по Северному морскому пути предложили использовать бетонные подводные лодки
9
Путин выступил с заявлением в связи с ударами западными ракетами по общепризнанной территории РФ
+
Термоядерный реактор компании Tokamak Energy начнет поставлять электроэнергию уже в 2034 году
6
США побили рекорд по созданию самого мощного компьютера в мире
2
В Москве построят новую дорогу протяженностью 22,5 км за 150 млрд руб.
5
Версия HyperOS 2 от Xiaomi появилась еще на 11 моделях
+
Опубликованы ориентировочные сроки выпуска бета-версии One UI 7 для смартфонов Samsung
1
В России разрабатывают новый широкофюзеляжный самолет с двигателями ПД-35
6
В Новосибирской области началась добыча на крупнейшем в России угольном месторождении
+
Эксперт определил лучшие связки CPU и GPU для игр на конец 2024 года
4
Mercedes-Benz будет ежегодно сокращать расходы на миллиарды евро в течение следующих нескольких лет
+
Fold 7 Variant (Triple): тройной складной телефон от Samsung ожидается в 2025 году
+
Астрономы показали первую фотографию звезды «Бегемот», которая в 3 раза больше Бетельгейзе
1
ВСУ будут использовать американские противопехотные мины, запрещённые Оттавским договором
1
BBC: Удар по Днепру был ядерным предупреждением
4
Microsoft запустила потоковую передачу игр через облако Xbox
+
Китай в этом году более чем в три раза увеличил импорт российского обогащённого урана
+
Microsoft полноэкранными объявлениями призывает пользователей Windows 10 перейти на Windows 11
1
«World of Warcraft» празднует 20-летие и продолжает удерживать лидирующие позиции в мире видеоигр
+

Популярные статьи

Почему я совершаю почти все покупки с кредитной, а не с дебетовой карты
14
"Последний день Земли", "Неспокойной ночи", "Одинокие волки": краткий обзор фильмов
+
Почему БРСД – это самый опасный тип ракет, в особенности если это гиперзвуковой "Орешник"
36
Почему Сталкер 2 не идеален, но в него стоит играть
150
Почему видеокарты AMD Radeon это худший выбор для Linux
81
Мои игры ушедшего десятилетия, которые стоит пройти и не раз
9
Как защитить свой роутер от соседей и из-за чего ещё интернет может работать слишком медленно
3
Топ-7 грузовиков "Королей бездорожья" СССР
11
Как курс доллара влияет на экономику и состояние общества
12
Тестирование видеокарты GT 710 - насколько она актуальна для гейминга в 2025 году. Часть первая
20

Сейчас обсуждают

Treamor
16:50
Ну с генерацией верю, да, инпут лаг как при 30 фпс, но зато в ультравайде, норм я считаю
Почему видеокарты AMD Radeon это худший выбор для Linux
Daizik12
16:49
Хьюстон, у нас проблема! Автор запускает STALKER 2 на процессоре, не имея видеокарты!
Ryzen 7 7800X3D не может выдать в S.T.A.L.K.E.R. 2 даже 100 FPS в 1080р
Китя
16:47
Общее качество эпично выше нету. слышишь АУ.
Почему видеокарты AMD Radeon это худший выбор для Linux
Treamor
16:43
Я уже видел тесты в ФХД, а ты насчёт ультравайда пытаешься что то доказать, ну включил генерацию в драйвере, и что. Кстати может и в игре включил, т к эти настройки не показал. Тебе нужно явно на 5000...
Почему видеокарты AMD Radeon это худший выбор для Linux
Китя
16:42
Настройки на видео посмотри. а потом говори. при таком качестве видео выкладывать. оно будет по весу в гигабайтах. вот и видео ужатое.
Почему видеокарты AMD Radeon это худший выбор для Linux
Treamor
16:38
Я хз, по моему мыльновато, не? Ну я ж говорю, у тебя и в ФХД карта не потянет 60 фпс, не то что в ультравайд, кого ты обмануть пытаешься?
Почему видеокарты AMD Radeon это худший выбор для Linux
Китя
16:33
Тебе надо карту по мощнее вот для тебя видео выложил Native Ждалкер 2 https://disk.yandex.ru/d/ukiwjHsJqGemwA
Почему видеокарты AMD Radeon это худший выбор для Linux
Алексей Кузнецов
16:28
Империализм без войн не может. СВО тому пример.
Гиперзвуковая ракета, способная летать и плавать - Китай заявил о создании "двигателя мечты"
Treamor
16:26
Да я тоже вижу всё артефачит, деревья все смазанные, там наверное и фсрный генератор включён и сам фср. Вот это что, это что вообще, ужс
Почему видеокарты AMD Radeon это худший выбор для Linux
Егор Моисеев
16:21
Ты в курсе что твои приведенные проценты ничего не говорят? Твои 40 процентов могут легко говорить о том, что несколько ядер долбится в сотку, остальные незадействованы и простаивают, но в общем это п...
Ryzen 7 7800X3D не может выдать в S.T.A.L.K.E.R. 2 даже 100 FPS в 1080р
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем