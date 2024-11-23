Столкнувшиеся в глубоком космосе далёкие галактики стали причиной возникновения мощной ударной волны.

Столкнувшиеся в глубоком космосе далёкие галактики стали причиной возникновения мощной ударной волны, буквально дошедшей до воздушного пространства Земли. Соответствующей информацией об ударной волне, поделилось специализированное издание Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

Как рассказал собеседник журнала, зафиксированная ударная волна представляет образец одного из самых заметных и сильных ударных звуковых явлений, обнаруженных земными специалистами в космосе.

По словам специалистов, «космическое ДТП» произошло в стыке галактике Квинтет Стефана, расположенном на расстоянии в 290 млн. световых лет от нашей планеты.









Эксперты по астрономии пояснили репортёрам, что галактика под порядковым номером NGC 7318b разогналась до скорости в 3.2 млн. км\ч и столкнулась с соседними звёздными скоплениями. Из-за чего образовалась обширная звуковая волна, «играющая» в звуковом диапазоне, возникающем при пролёте боевого самолёта, разогнавшегося выше скорости звука.

По пояснениям ученых, NGC 7318b буквально вклинилась в космический периметр мусора, сжав плазматические слои, как и холодный газ, после чего запустился процесс яркого радиосвечения. Именно этот процесс в научной среде принято называть звездообразованием — заключила ученая по астрофизике Марина Арнаудова.

По словам женщины-эксперта, это явление является слишком редким, позволяющим ученым стать ещё раз ближе к разгадке появления галактик.