Дрон пытались сначала сбить, потому "заглушить", но все попытки спецотряда немецкого бундесвера оказались безуспешны.

Пришвартованный в морской гавани Гамбурга авианосный корабль военно-морских сил британского флота HMS Queen Elizabeth, вызвал необычайный интерес со стороны неизвестного разведывательного дрона, сразу же подвергнувшегося деструктивным методам специальных сил. Но все попытки буквально «выключить» дрон-шпион не увенчались успехом. После этих действий неидентифицированный принадлежности БЛА ретировался. Соответствующая публикация появилась из-под пера корреспондентов Bild.

Как выяснили немецкие журналисты, ситуация произошла в ближайшую пятницу. По уточнениям источника среди силовиков, неизвестное пилотируемое дистанционно средство имело размеры 1,5х1,5 метра.









Противодействовать незаконным разведывательным действиям со стороны немецких военнослужащих пыталась отдельная группа бундесвера, использовавшая противодронные ружья. Но беспилотный разведчик так и не удалось ни посадить, ни каким-то иным способом обезвредить. После своей миссии дрон улетел в направлении обширного терминала контейнеров.

Дальше начались поиски оператора дрона, но и они оказались бесполезными.

Согласно данным немецкой полиции, крылатый аппарат наблюдал именно за авианесущим кораблем.