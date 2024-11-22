Потому что последнее поколение дронов не заглушить РЭБ.

Российские энтузиасты добились доведения до серийного выпуска так называемых устройств для выбрасывания сетей-ловушек, главное назначение которых: борьба с украинскими fpv-коптерами. Первая партия таких противодронных систем уже в самое ближайшее время для боевой апробации отправится в зону проведения российской спецоперации на Украине.

Как информируют отечественные журналисты ТАСС, сеткомёт не является самодостаточным устройством – он предназначен для интеграции в бортовую систему вооружений так называемых дронов-перехватчиков, которые при обнаружении и последовательном сближении с украинскими ДПЛА выпускают в сторону оппонента воздушный боеприпас с раскрывающейся прямо во время полёта усиленной сетью.









По словам испытателей, данная сеть атакует с расстояния до 6 метров. Площадь раскрытия сети эквивалента пространству 2 на 2 метра.

К одному из достоинств противодронного комплекса можно отнести малую массу и размеры, тем самым добавляя больший промежуток времени воздушного патрулирования.