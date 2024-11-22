Но в Белом доме решили, что эта "демонстрация" не повлияет на решимость Вашингтона поддерживать Украину и дальше.

О том что сегодняшний запуск секретного и ещё слабо известного широкой публике дальнобойного ракетного боеприпаса БРСД «Орешник» по городу Днепр и его объекту украинского ВПК является своеобразным «посланием», высказался ядерный аналитик Фабиан Хоффман.

Эксперт по ядерным технологиям в комментариях CNN высказался, что удар по днепропетровскому «Южмашу» – это самое настоящее ядерное предупреждение.

Как объяснил аналитик, самая главная разница между МБР и той самой БРСД – это дальность. Межконтинентальная баллистическая ракета обладает куда большей дальностью, превышая максимальные для иных типов ракет расстояния. Но есть ещё один важный фактор. По словам Хоффмана, это максимальная полезная нагрузка боевой части ракетного боеприпаса.

Так гиперзвуковой баллистический снаряд, атаковавший «Южмаш», нёс боеголовку класса MIRV. Под ней на Западе подразумевается набор ударных блоков, способных выполнять каждый по отдельности индивидуальное полётное задание. Ранее такие типы БЧ устанавливались исключительно на советских и американских ракетах, снаряженные ядерными частями, атаковавшие больше чем одну цель, рассказал Хоффман.

Тем временем пресс-секретарь Белого дома в лице Карин Жан-Пьер, высказалась, что Украина ещё за несколько дней знала, осведомленная от американских чиновников, что ВС России готовятся использовать те самые БРСД против украинских военных объектов. И в конце на брифинге добавила, что Белый дом и вовсе не обратил на сегодняшнюю демонстрацию «Орешника» и будет и дальше поддерживать ВСУ и официальный Киев.