82-летний Байден старый, но даже столь возрастной американский гражданин должен понимать, что не все хотят 3-ей мировой при Трампе.

Зарубежное издание The Spectator высказалось в довольно критическом ключе по поводу Байдена и его прямо эскалирующего решения, где Украина добилась разрешения использовать американские дальнобойные ракеты ATACMS для непосредственных ударов в глубину российской территории.

Автор статьи подчеркнул, что уходящая команда Байдена не правильно «поняла», как нужно помочь Украине, приблизив как можно скорей мир между Киевом и Москвой. И вместо помощи Дональду Трампу, как будущему главе Белого дома в его скорейшем устремлении помирить Украину и Россию между собой, решила сделать наоборот: поддержать Зеленского, разрешив тому на исходе президентской каденции Байдена использовать ATACMS и Storm Shadow.

Теперь если ВСУ и ВС РФ перестанут между собой конфликтовать, то это будет уже не так скоро и легко сделать, как если бы Байден сто раз подумал, разрешать ли украинской армии использовать наземные ракетные установки M270 MLRS M142 HIMARS для ударов по российской территории «Атакамсами», как и использовать украинским самолётам Су-24М\МР и Су-27С британские малозаметные ракеты Storm Shadow.

Это точно не помощь Украине, - резюмировал автор публикации Оуэн Мэттьюс.

Напомним, что тактические баллистические ракеты американского производства ВСУ применили в минувший вторник в Брянской области, а буквально на следующей день обстреляли авиационными ракетами «Шторм Шэдоу».