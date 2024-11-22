Владимир Зеленский решил пойти ва-банк, чтобы уйти на "политическую пенсию" вместе с Джо Байденом.

Ракетные атаки украинской авиации переданными британским правительством малозаметными авиационными боеприпасами класса «воздух-земля» по российским землям, есть ничто иное, как целенаправленная эскалация вооружённого конфликта между Киевом и Москвой. Мнения, где Украине отводится роль исключительно проигравшей стороны в противостоянии с Россией, придерживается штатный сотрудник газеты The Guardian – Саймон Дженкинс.

Британский журналист уверен, что дальнобойные ракеты Storm Shadow – не есть фактор «переворота шахматной доски», после использования которого ВСУ начнёт побеждать на поле боя набравшую ход российскую военную машину. Всё произойдёт скорее наоборот.

Для предотвращения скорейшей эскалации между сторонами конфликта западный корреспондент предлагает иностранным союзникам пересмотреть своё воинственное отношение к ситуации и наконец действовать максимально добропорядочно, надеясь как можно скорей приблизить мир между Украиной и Россией.

А мы напомним, что в недавнем своем решении уходящий президент США Джо Байден согласился одобрить Украине атаковать российскую территорию дальнобойными образцами западного управляемого вооружения, такими как наземные оперативно-тактические комплексы ATACMS и авиационные боеприпасы британского производства Storm Shadow, содержащие в своей элементной базе микросхемы, создаваемые американскими фирмами.

Вышеперечисленные ракеты были использованы для атак российских объектов в минувшие вторник и среду, о чем сообщило отечественное МО.