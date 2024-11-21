Трамп может припомнить "своеволие" Лондона после своего прихода в Белый дом.

Украина атаковала «старые» российские территории авиационным боеприпасом производства Великобритании. Как информирует собственных читателей постоянный автор издания The Daily Mail Стивен Гловер, Киев и Лондон играют с огнём, из-за чего виноватыми по итогу таких действий со сторону ВСУ окажется не только Украина, но и соединённое королевство.

Как выразился обозреватель газеты, неделю назад всё было по-другому: с этого понедельника мир стал менее прогнозируем и безопасен. Гловер считает, что Запад решил повысить ставки и намеренно эскалировал ситуацию на Украине.

Первые известия о том, что США дали разрешение Киеву использовать против российских земель дальнобойные управляемые ракеты ATACMS наземного базирования, как и авиационные ракеты класса «воздух-земля» британского производства Storm Shadow, содержащие электронные компоненты, созданные американскими компаниями, появились буквально на днях. Об этом стало известно сначала из New York Times, а затем в массы эту новость понесли другие западные СМИ.

По сообщению отечественного МО, было сбито две ракеты Storm Shadow над российской территорией. Ранее ракеты ATACMS были сбиты в воздушном пространстве Брянской области.