Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Madarator
Daily Mail: В Британии встревожены использованием Storm Shadow по РФ и последствиями за такую атаку
Трамп может припомнить "своеволие" Лондона после своего прихода в Белый дом.

   Украина атаковала «старые» российские территории авиационным боеприпасом производства Великобритании.  Как информирует собственных читателей постоянный автор издания The Daily Mail Стивен Гловер, Киев и Лондон играют с огнём, из-за чего виноватыми по итогу таких действий со сторону ВСУ окажется не только Украина, но и соединённое королевство.

   Как выразился обозреватель газеты, неделю назад всё было по-другому: с этого понедельника мир стал менее прогнозируем и безопасен. Гловер считает, что Запад решил повысить ставки и намеренно эскалировал ситуацию на Украине.

   Первые известия о том, что США дали разрешение Киеву использовать против российских земель дальнобойные управляемые ракеты ATACMS наземного базирования, как и авиационные ракеты класса «воздух-земля» британского производства Storm Shadow, содержащие электронные компоненты, созданные американскими компаниями, появились буквально на днях. Об этом стало известно сначала из New York Times, а затем в массы эту новость понесли другие западные СМИ.

   По сообщению отечественного МО, было сбито две ракеты Storm Shadow над российской территорией. Ранее ракеты ATACMS были сбиты в воздушном пространстве Брянской области.

#инопресса #инопресса об украине #инопресса о всу #storm shadow #инопресса о россии #разрешение украине на дальнобойные удары по россии
Источник: dailymail.co.uk
+
Написать комментарий (0)
Bloomberg: ВСУ впервые использовали британские ракеты Storm Shadow для ударов вглубь РФ
Западные СМИ массово отрицают, что Украину атаковала российская МБР
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

PC Gamer протестировали производительность S.T.A.L.K.E.R. 2 — без DLSS, FSR или XeSS не обойтись
19
Forbes: Январь может оказаться последним месяцем использования ракет ATACMS из-за их дефицита в ВСУ
3
Европейские энергетические гиганты переключаются с экологически чистой энергии на нефть и газ
+
Самолет Mk-II совершил первый гражданский сверхзвуковой полет со времен «Конкорда»
1
Российский «Кинжал» оказался серьезной угрозой для системы Patriot
8
S.T.A.L.K.E.R. 2 появился на торрентах в день релиза
2
Последние скриншоты Samsung One UI 7.0 демонстрируют новые обновлённые элементы
2
Благодаря стажеру Valve избежала банкротства перед релизом Half-Life 2
3
Criterion Games поделилась первыми подробностями о будущем серии Need for Speed
2
GAC представила новую пятиместную полноприводную версию своего популярного SUV Trumpchi GS8
+
Путин инициирует активизацию добычи редкоземельных металлов
2
NVIDIA DLSS 3 повышает производительность S.T.A.L.K.E.R. 2 на картах RTX 40 почти в 2,5 раза
5
Опубликован список 50 устройств Galaxy, претендующих на обновление One UI 7
+
Российские ПВО перехватили редкий британский дрон T150 Malloy на передовой
1
Глава Intel знал что Core Ultra 200 провалятся и решил не тратить на них ресурсы и время
16
Танк Т-90М «Прорыв» показал свою эффективность в противостоянии с западной техникой
3
Wall Street Journal: Физик, сфальсифицировавший данные для исследования сверхпроводников, уволен
+
Минобороны Франции будет «захватывать опасные космические объекты» на низкой орбите
+
Epic представила обновленный игровой движок Unreal Engine 5.5
+
Германия сообщает о сделанном открытии года в области квантовых вычислений
+

Популярные статьи

S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of Chernobyl - неоправданные ожидания
43
Если ли смысл в 2024 делать апгрейд ПК или покупать игровой компьютер с нуля
19
nVidia GeForce RTX 4060Ti 16Gb против nVidia GeForce RTX 2070 8Gb на 12-летнем ПК
38
Крылатая мини ракета Spear 3 впервые была запущена по цели с истребителя F-35
8
Кому Россия продаёт истребитель пятого поколения Су-57
+
Первый взгляд на игру Stalker 2: Heart of Chornobyl
56
Китай построил самый большой в мире военный корабль-беспилотник Jari-USV-A
3
S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl плохо оптимизирована, выдавая 57 fps с GeForce RTX 4090 в 4К
50
Тест и обзор кулера Zalman CNPS14X Duo Black
12
Как правильный маркетинг помогает продавать провальные видеокарты NVIDIA и AMD
8

Сейчас обсуждают

Валерий Агапов
20:58
Это не образно, а явно. я ему ответил по существу.
Товарищ Жуков Клим Саныч - историк, критик, реконструктор и апологет коммунистической доктрины
Василий Федосов
20:57
Та не, просто понравился моник, вот и купил, ещё в марте 2022-го, в официальном магазине Alienware на Таобао. Днём оплатил, на сл.день отправили и через сутки уже получил. Доставка с Пекина шла ровно ...
S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of Chernobyl - неоправданные ожидания
Валерий Агапов
20:55
Затем, что когда их сделали выездными, лучшие уехали. Задай встречный вопрос и ответь на него. посмотри на мой ответ об отборе паспортов у селян. Выше. там и другие мои ответы
Товарищ Жуков Клим Саныч - историк, критик, реконструктор и апологет коммунистической доктрины
Слав Webster
20:50
>> происходит на фоне слухов о возможном выпуске собственных ARM-процессоров от NVIDIA. Автор школота неграмотная. Nvidia уже сто лет в обед как выпускает арм процессора. В том числе и прям очень мо...
Официальный образ Windows 11 для ARM стал доступен для загрузки с сайта Microsoft
Валерий Агапов
20:48
Дай определение капитализма и социализма. Если не жалко.
Товарищ Жуков Клим Саныч - историк, критик, реконструктор и апологет коммунистической доктрины
Василий Федосов
20:48
В ней и не собирались ставить защиту. Хочешь - покупай лицуху, хочешь - качай с торрентов. Об этом было известно ещё задолго до релиза. Я купил лицуху, т.к. считаю что любой труд должен быть оплачивае...
S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of Chernobyl - неоправданные ожидания
Юрий Филатов
20:44
То есть они подозревают, что карта набитая нейромодулями и жрущая до 800Вт, опережающая при этом 4090 на 15% народ не впечатлит?
Nvidia GeForce RTX 5090 будет стоить меньше, чем ожидалось
Валерий Агапов
20:42
Это не претензия С одной стороны надо обсуждать статью и все вы это делаете, но с другой стороны статья направлена против СССР и социализма. Коментов прибавилось. Поэтому прошелся по второму кругу со ...
Товарищ Жуков Клим Саныч - историк, критик, реконструктор и апологет коммунистической доктрины
valderm
20:41
для самой игры в фулл хд на высоких настройках 16 Гб хватает, т.е всей системе нужно не менее 20 Гб оперативной памяти
Первый взгляд на игру Stalker 2: Heart of Chornobyl
AndreySE-VL
20:37
Залужный мог ликвидировать Зеленского и остановить войну. Но трусливо убежал в Англию.
Экс-главком ВСУ Залужный назвал украинский кризис «Третьей мировой войной»
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем