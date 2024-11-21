Кажется Владимир Александрович сегодняшнего намека с "Орешником" не понял.

Пентагон начал подготовку украинских спецслужб и ВСУ к ядерному удару. С не очень оптимистичными новостями знакомит своих читателей свежая публикация от Defense One, о чем пишет украинский ресурс «Страна.ua».

Согласно новостной заметке, совсем недавно на территорию национальной ядерной лаборатории, размещенной в пределах американского штата Айдахо, приехало 20 украинских граждан, представляющих киевских силовиков: 10 человек принадлежат к СБУ, а вторая половина иностранного контингента относится к представителям ВСУ. Все эти люди учились у американских ученых способам сбора фрагментов, которые должны появиться после предполагаемого ядерного взрыва. Дальше эти обломки будут необходимы для проведения экспертизы.

Потом специалисты СБУ учились собирать доказательства «ядерных атак».

И как объяснил по итогу специфического тренинга Джонсон, занимающий должность старшего советника в NNSA – организации из штата Минэнерго США, раньше украинские специалисты не умели собирать радиоактивные образцы для анализа – теперь умеют.

А мы напомним, что сегодняшней ночью был нанесён удар баллистическим ракетным боеприпасом «Орешник» с разделяемыми управляемыми блоками по территории днепропетровского завода «Южмаш». Скорость ударных блоков достигала 10 Махов, разлетающихся из головной части, способной нести ядерную ударную компоненту.

Позже эту атаку прокомментировал российский президент Владимир Путин, заявивший, что это была ответная мера на развертывание США ракет малой и средней дальности.