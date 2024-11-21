Подобный трюк с разделением управляемых баллистических БЧ может выполнить и иной ракетный боеприпас ВС России.

Известные зарубежные издания, такие как BBC, NBC, CBS и иные, проведя силами собственных корреспондентов беседу с военными экспертами и аналитиками, пришли к выводу, что сегодняшним утром украинская территория была атакована точно не ракетным боеприпасом межконтинентального класса, а скорее всего – баллистическим снарядом средней дальности, так называемой БРСД. Об этом пишет «Страна.ua».

О том, что производственные помещения гигантского предприятия «Южмаш», 21 ноября подверглись прилёту неуточнённой ракеты с разделяемыми управляемыми БЧ, способными самостоятельно после отделения от тела носителя атаковать индивидуальные цели, сведения появились сегодня от украинских СМИ.

Скорость полёта БЧ, достигших земной поверхности в Днепре при ударе военного производства, организованного в цехах "Южмаша", по данным блога "Русское оружие", было эквивалентно 3,5 км за одну единицу секунды.

К вечеру на 19:00 по московскому времени официальных комментариев от российских чиновников нет.





Есть своя версия произошедшего у украинского президента. Зеленскому считает. что по военным целям на территории города Днепр совершила прилёт межконтинентальная баллистическая ракета с индивидуальными боевыми блоками. И судя по кадрам объективного контроля, ни один из таких ударных блоков так и не был обезврежен ни стандартными зенитными ракетами, ни новейшими кинетическими ракетами перехватчиками – PAC-3 CRI и PAC-3 MSE, запускаемыми при помощи пусковых установок последней версии ЗРК Patriot MIM-104F PAC-3.

Тем временем источники Reuters отказываются признавать, что ВС РФ использовали для атаки МБР, такие, как «Ярс», «Рубеж» или иные дальнобойные боеприпасы с дальностью пуска, превышающей 4600 километров.