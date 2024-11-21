Даже до Зеленского "дошло", что границы 1991 года – это утопия.

Украинская оборона может обвалиться. К такому мнению пришли корреспонденты Би-Би-Си после общения с иностранными военными аналитиками. Так, обратившись к информации Института изучения войны, зарубежные репортёры узнали, что ВС России за 2024 год заняли в 6 раз больше земель, чем за прошлый год. А наступление ударных групп продолжается и движение идёт к самым важным пунктам логистической цепочки ВСУ на восточной оконечности Донбасса. И если в 2023 году армия РФ взяла под свой контроль 465 кв. км, то в этом году уже 2700 кв. км.

Как выразилась оборонный эксперт Марина Мирон, ещё немного наступления российских ВС на восточном фланге Донбасса, и вся оборона украинской армии здесь превратится в решето с многочисленными отверстиями.

Так только за два последних месяца, с 1 сентября по 1 ноября, штурмовики РФ заняли от 1000 кв. км. Эти данные однозначно свидетельствуют, что темп наступления россиян вырос. Предполагается, что скоро черед упасть в руки ВС РФ придёт Курахово, до захлопывания горловины которого российским войскам осталось пройти меньше 5 километров.

Ситуация в горловине «кураховского полукотла». Антоновка уже пала, а Катериновка на пути к этому состоянию.

Не лучше ситуация для ВСУ и в Курской области, где передовые группы россиян взяли половину территории, удерживаемой ранее украинскими военными.

И как подытожила Мирон, именно курская наступательная операция украинского Генштаба стала той самой пирровой победой, за чертой которой замаячил стратегический провал.