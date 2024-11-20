Правда украинский лидер в беседе забыл добавить, что и с помощью Штатов Украина проиграет, но немного позже.

Как только Белый дом отменит военную поддержку для нужд украинской армии, то спустя некоторое время после такого решения Украина приблизится к своему поражению в противостоянии с Россией. О мрачных перспективах, грозящих ВСУ в случае прекращения военных поставок из США в беседе с корреспондентами Fox News рассказал лично Владимир Зеленский.

Украинского общенационального лидера спросили, что случится, если Штаты полностью остановят или значительно снизят финансовое обеспечение украинского государства.

Зеленский не стал словесно «маневрировать» и прямо признал, что в при таком варианте развития событий Украина окажется перед чертой своего поражения и соскользнет в пучину пропасти.









По словам украинского президента, прямо сейчас на поле боя для ВСУ настал тот самый период, который буквально сложный чрезмерно. Ещё больше гипотетически может усугубить ситуацию для украинской армии отсутствие сплоченности между западными союзниками.

И как резюмировал Зеленский под конец своего интервью, именно Дональд Трамп способен завершить конфликт между Киевом и Москвой.

А мы напомним, что согласно заявлениям американских чиновников, высказанных официально, Вашингтон за 3года украино-российского конфликта передал Украине в виде финансовой и военной помощи поддержку на сумму в 182 млрд. долларов.