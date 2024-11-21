Из-за сложной оперативной обстановки украинские бригады попросту стачиваются, не успевая вовремя получить свежее пополнение.

У Украинской армии острый кризис сразу по нескольким чувствительным позициям: ресурсная проблема и нехватка опытных офицеров среднего звена. И очень часто отряды ВСУ попадают в окружение российскими ВС. Текущий перечень проблем, актуальных для пехотных подразделений и приданных им групп, перечислили в свежей публикации американской New York Times иностранные журналисты.

Как пояснили сами украинские военные в беседе с зарубежными корреспондентами, там где ВС России достигают успеха, на всех этих участках ЛБС наступающая сторона кратно превосходит силы обороняющиеся. На некоторых локальных отрезках ВС России буквально в 6 раз больше, чем украинских солдат и офицеров. Из-за чего последние, очень часто попадают в окружение, как и страдают от дефицита всего.

Был приведен пример, когда удерживаемую довольно долго позицию пришлось бросить – всё из-за подходящих к концу снарядов и патронов, а также заканчивающейся еды. Если вызвать группу поддержки на гусеничной или колёсной бронированной технике, то такая механизированная группа попросту не доберётся: бойцы РФ устраивают на неё засаду.

Но куда хуже, что многие украинские бригады не просто измотаны, а буквально стёрты в пыль. И как заявил главред украинского издания «Цензор.нет» Юрий Бутусов, если командование ВСУ говорит, что нужно пополнение для уставших бригад, то это буквально значит, что эти бригады «просто уничтожаются, стираются». Поэтому ситуация действительно плохая. О тяжелых потерях заявляет и сам рядовой состав ВСУ, уведомляя о тяжелом уроне буквально в каждом бою.

При этом огневая поддержка со стороны реактивной артиллерии украинской армии практически не оказывается: молчат даже американские РСЗО HIMARS.