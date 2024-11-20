Чем быстрей закончится СВО, тем выше шанс для Украины уцелеть. Но если судить по последним действиям Владимира Зеленского, президент видит финал Украины несколько другим.

В британском издании The Economist считают, что российская спецоперация на Украине закончится уже в следующем году. К такому выводу иностранные журналисты пришли после спорного утверждения о близком истощении конфликтующих сторон: что Украины, что России. Поэтому как Киев, так и Москва, уже практически готовы сесть за стол переговоров. Этого же результата хочет получить и Дональд Трамп – как следующий президент США.

Трамп назвал главную причину, почему Штатам не нужно вооруженное противостояние между Украиной и Россией. Всё из-за исчерпания оружия и финансовых средств, необходимых в большом количестве Украине. Тем более у Штатов есть и другие нуждающиеся государства, значение которых для американской внешней политики не менее важное. Это Израиль и Тайвань.

Если США бросят Украину, не сможет ей помогать полностью сама и Европа, располагающая куда меньшим запасом ресурсов чем её заокеанский союзник. Разумеется не справится самостоятельно и Украина.









Именно поэтому есть высокая вероятность, что Украина вынуждена пойти на мир с Россией.

Помимо потери части собственных земель, Украине придётся смириться и с отказом членства в НАТО. Но с некоторой долей вероятности украинскому государству будут представлены некоторые гарантии безопасности.

Вместе с тем объективных данных, что армия РФ выдохлась, как и её экономика, в том числе российский оборонно-промышленный комплекс, в издании не приводится. В России темпы военного производства до сих пор набирают обороты: расконсервируются старые производственные мощности и расширяются новые. Поэтому вывод британских репортёров довольно спорный об истощении России.