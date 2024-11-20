На 20 ноября ВС России добиваются ощутимых успехов сразу на нескольких направлениях. Зачем останавливаться?

Официальный властный спикер Дмитрий Песков заявил, что заморозка украино-российского конфликта – это не то решение, которое устраивает РФ. России важно достичь целей спецоперации, озвученных Владимиром Путиным.

Так российский президент в минувшем июне рассказал, что основные цели СВО на Украине – это переход Украины на нейтральный и внеблоковый статус, как и отказ от вступления НАТО, имеющий статус бессрочного. Так же России переходят Донецкая, Луганская, Херсонская и Запорожская области в своих административных очертаниях. ВСУ, как действующая армия Украины, сокращается. Русский язык в восточноевропейской республике получает официальный статус. Западные санкции с РФ снимаются, как и признаются новые границы России.









Одновременно пресс-секретарь Путина пояснил, что российский президент готов к переговорам.

Соответствующую информацию публикует агентство Reuters со ссылкой на собственные анонимные источники в России.

А тем временем журналисты Рейтерс узнали, что использование ВСУ дальнобойных баллистических боеприпасов ATACMS способствует осложнению ситуации для Украины, в том числе такие атаки внесут задержку с потенциальными мирными переговорами. Теперь есть вероятность, что Кремль может ужесточить условия для выхода на мирный трек между Украиной и Россией после использования американских ракет.