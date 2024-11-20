Пусковых установок типа HIMARS и MLRS достаточно, но сами ракеты остаются в дефиците.

У украинской армии есть небольшой задел американских ракет оперативно-тактического уровня ATACMS. Соответствующая публикация вышла из-под пера корреспондентов иностранного издания The Times.

Зарубежные журналисты пояснили, что в ВСУ есть должное количество пусковых платформ типа M270 MLRS и M142 HIMARS, но полусотня баллистических ракет – это довольно малое количество боеприпасов для достижения сколько-нибудь чувствительного эффекта на поле боя.

Мы напомним, что публикация от New York Times, в которой сообщается об разрешении Джо Байдена для Киева использовать американские ракеты по землям РФ, вышла в минувшую субботу. А спустя 3 суток «анонсированные» атаки состоялись.

Предполагается, что теперь Россия может использовать весь спектр симметричных и асимметричных ответов, тем более такие действия прямо прописаны в новой военной доктрине РФ.

А тем временем российские военные аэродромы стали ареной масштабной стройки, на которой разведывательные спутники заметили строительство так называемых железобетонных укрытий для боевой авиации ВКС РФ, призванными защитить от потенциального удара боеприпасами линейки Атакамс.