Не помогли киберпреступникам ни частая смена географических локаций, ни криптостойкие каналы связи.

Полиция РФ совершила внезапный для киберпреступников рейд на колл-центр, размещенный для маскировки в ничем не примечательной квартире Ростова-на-Дону. Именно здесь в жилом помещении располагалось место совершения преступления, где якобы находились «сотрудники службы безопасности банков», «подполковники полиции РФ» и иные высокопоставленные государственные и частные сотрудники. После таких звонков часто доверчивые собеседники по ту сторону телефонного соединения оставались без средств существованию, с большим количеством кредитов и очень часто без жилой площади. Как сделала предположительные выводы генерал-майор полиции РФ Ирина Волк, деятельность именно этого мошеннического узла могла напрямую курироваться украинскими гражданами из-за рубежа.

Раскрыть местоположение мошеннического телефонного центра поспособствовали современные цифровые технологии – полицейские модели на основе ИИ и специализированные нейросети. Именно свежий подход помог работникам секретного Бюро специальных технических мероприятий и сотрудникам ростовского главка обнаружить местоположение замаскированного колл-центра.









Когда группа захвата полицейского спецназа прибыла под двери жилого помещения, внутри был лишь молодой мужчина, находившейся на съемной квартире в окружении двух SIM-боксов, обеспечивающих возможность одновременной работы множества сим-карт. Таких во время рейда в рабочих слотах находилось 256 единиц, ещё 2500 пока что неактивированных сим-карт лежали рядом.





Как выглядят sim-боксы и sim-банки. Иллюстрационное фото





В пределах квартиры присутствовали антенны и другое телекоммуникационное оборудование.

По словам подозреваемого «непыльную работенку» ему помогли найти анонимные собеседники в мировой Сети. Где за один день «правильной» работы ему платили 10 тыс. рублей.

В целях конспирации квартиры с оборудованием постоянно менялись, а каждая сим-карта работала максимум одни сутки.

Но и такие меры предосторожности не помогли: современные поколения полицейских нейросетей и инновации в раскрытии киберпреступлений прервали преступные действия, за которые мужчине как посреднику, придётся отвечать согласно статьям уголовного кодекса.