Российские подразделения закрепились на окраине Купянска и у ВСУ не получается их выбить

Группы российских штурмовиков смогли создать небольшой плацдарм в периметре восточной оконечности Купянска и ждут прибытия свежего подкрепления. О непростой оперативной обстановке внутри городской агломерации Купянска для украинского Генштаба рассказывает ТГ-канал «Иди и смотри».

По словам источника редакции отечественного онлайн-ресурса, передовые отряды российской армии уже освоились на востоке Купянска и ведут активные бои с украинскими военнослужащими.









Тем временем в тщетных попытках контратаковать российские позиции с отрицательной стороны проявили себя украинские военные, понимающие в действительности, что если первые группы ВС РФ закрепились в городской черте, то уже буквально нужно брать в руки таймер и отсчитывать время до оставления очередного города со стороны ВСУ,





Данные от 16 ноября





А мы напомним, что ранее начиналось как разведывательный рейд малой российской группы верхом на бронетехнике, закончилось для командования украинской армии более чем плачевно. Солдаты ВСУ натурально проспали атаку российских разведчиков, чем дали время рассредоточиться по местности и создать зону обороны ВС РФ по округе Сватовской улицы. Теперь украинской стороне нужно приложить сверхусилия, чтобы вернуть ситуацию в Купянске под свой контроль. И забегая вперёд, можно смело предположить, что сделать так ВСУ будет практически невозможно из-за отсутствия необходимого количества резервов, задействованных на других более важных для украинского командования операционных направлениях.