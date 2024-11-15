Из-за слабых подразделений, когда самые боеспособные украинские соединения отправились в район курской границы, другого результата ожидать не приходится.

Очень неприятным сюрпризом оказалось внезапное появление опытных российских штурмовиков в пределах украинского города Купянск. О том, как передовые отряды российских бойцов словно из ниоткуда хлынули на улицы крупного населённого пункта Харьковской области, своим читателям рассказали репортеры американского издания Forbes, заметившие успешный наступательный маневр ВС РФ вблизи российско-украинской границы.

Как отметил автор публикации, российское командование практически до идеального состояния отточило схему штурма малыми группами при самом тесном взаимодействии с бронетанковыми подразделениями и моторизированной поддержкой. И хотя в ВСУ были наслышаны о новой российской тактике, они не ожидали, что именно Купянск станет очередным успешным полигоном для этого действа современной тактической мысли российских генералов.









И действительно, хотя Купянск находится на расстоянии в 100 миль от самого жаркого места на сегодняшней СВО – пока что украинского Покровска, элитные передовые отряды у ВС РФ есть и здесь.

Так в роли виноватых оказалась 116-я отдельная механизированная бригада и 114-я бригада ТрО украинской армии, не сумевшие вовремя заметить концентрацию малых боевых порядков своих российских визави перед внезапной атакой.





Улучшение позиций рядом с Купянском





Подчеркивается, что новая тактика российской пехоты, переставшей большую часть времени проводить в защитных траншеях, а начавшей как можно чаще выполнять смелые наступательные маневры, по итогу привели к тому, что теперь если в самые ближайшие дни ВСУ не выбьют прорвавшиеся в сам Купянск штурмовые группы и группы закрепления РФ, то лишь дело времени потеря всего города от действий ВС России.

О том что в Купянск смогли прорваться пехотинцы РФ во главе колонны бронетехники, стало известно поздним вечером 13 ноября.