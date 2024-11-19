У Украины слишком мало дальнобойных ракет – а у России их слишком много.

Джо Байден сделал неправильный ход, разрешив Киеву использовать ракеты ATACMS для глубинных ударов по российским землям. Потому что такие атаки не повлияют на дальнейший ход вооруженного противостояния между Украиной и Россией в пользу первой. Негативной оценкой насчёт резонансного решения 82-летнего Байдена информирует читателей The New York Times.

Американские корреспонденты после беседы с военными экспертами пришли к выводу, что уходящий американский президент оказал медвежью услугу Владимиру Зеленскому: политическое решение на использование ATACMS хоть и получилось громким, но результаты на полях сражений между ВС РФ и ВСУ оно принесёт скорее отрицательные, чем положительные. Так же военные аналитики напомнили о печальной судьбе другого американского вооружения – легких истребителей F-16, спустя три месяца после передачи так и не показавших что-то более стоящее на поле боя, а вынужденных совершать воздушные маневры в глубоком украинском тылу.









Репортёры рассказали, что ATACMS применяли для атак по Крыму и другим землям, но в Донбассе идёт вперёд российская армейская группировка, а не ВСУ.

Не лучше ситуация и от того, что у украинских ВС слишком мало ракет производства США, поэтому один десяток ударов не поможет ВСУ поразить множества значимых военных целей.

О том что Байден одобрил Украине использовать дальнобойные американские ракеты по землям РФ, ранее в NYT рассказали одними из первых западных масс-медиа.