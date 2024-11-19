Джо Байден сделал неправильный ход, разрешив Киеву использовать ракеты ATACMS для глубинных ударов по российским землям. Потому что такие атаки не повлияют на дальнейший ход вооруженного противостояния между Украиной и Россией в пользу первой. Негативной оценкой насчёт резонансного решения 82-летнего Байдена информирует читателей The New York Times.
Американские корреспонденты после беседы с военными экспертами пришли к выводу, что уходящий американский президент оказал медвежью услугу Владимиру Зеленскому: политическое решение на использование ATACMS хоть и получилось громким, но результаты на полях сражений между ВС РФ и ВСУ оно принесёт скорее отрицательные, чем положительные. Так же военные аналитики напомнили о печальной судьбе другого американского вооружения – легких истребителей F-16, спустя три месяца после передачи так и не показавших что-то более стоящее на поле боя, а вынужденных совершать воздушные маневры в глубоком украинском тылу.
Репортёры рассказали, что ATACMS применяли для атак по Крыму и другим землям, но в Донбассе идёт вперёд российская армейская группировка, а не ВСУ.
Не лучше ситуация и от того, что у украинских ВС слишком мало ракет производства США, поэтому один десяток ударов не поможет ВСУ поразить множества значимых военных целей.
О том что Байден одобрил Украине использовать дальнобойные американские ракеты по землям РФ, ранее в NYT рассказали одними из первых западных масс-медиа.