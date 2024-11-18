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Madarator
Axios: Разрешение США на удары ракетами ATACMS затронет только границы Курской области
Команда Байдена буквально делает всё возможное для снижения потенциального ущерба от предполагаемых действий Киева против территории РФ.

   Наиболее вероятно что Киеву не стоит слишком радоваться от предполагаемого решения уходящего президента США Джо Байдена наконец разрешить использовать дальнобойное американское вооружение для атак по российской территории. Всё потому что 82-летний Байден лишь может разрешить использовать оперативно-тактические ракеты ATACMS для ударов по военным целям, находящимся строго в пределах административных границах Курской области.



   Как только вчера стало известно, что 82-летний американский президент пересмотрел свое более раннее решение и разрешил Киеву использовать дальнобойные образцы западного вооружения для ударов глубинных земель РФ, украинские военные получили из Вашингтона предписание, одобряющее боевое применение ракет ATACMS только по курским землям.

   Так же официальный Киев узнал, что Байден передумал запрещать атаки российских земель американским оружием, ещё несколько дней назад.

   Подтверждений о том, что администрация Джо Байдена сняла запрет на использование высокоточных западных боеприпасов при атаках на сугубо российскую территорию, официально не поступало.

#инопресса #atacms
Источник: axios.com
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Times: Джо Байден может отказать ВСУ в использовании Storm Shadow для ударов по территории РФ
Bloomberg: Союзники Киева буквально направляют Зеленского к компромиссу с Россией
Axios: США еще на прошлой неделе сообщили Киеву о разрешении на удары вглубь РФ
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там видели солнцепёки и гиперзвуковые ракеты в действии,на украине.И враг не хочет знакомится поэтому,с не известными ранее,типами вооружений.
Axios: США еще на прошлой неделе сообщили Киеву о разрешении на удары вглубь РФ
Cyborg39rus
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