Команда Байдена буквально делает всё возможное для снижения потенциального ущерба от предполагаемых действий Киева против территории РФ.

Наиболее вероятно что Киеву не стоит слишком радоваться от предполагаемого решения уходящего президента США Джо Байдена наконец разрешить использовать дальнобойное американское вооружение для атак по российской территории. Всё потому что 82-летний Байден лишь может разрешить использовать оперативно-тактические ракеты ATACMS для ударов по военным целям, находящимся строго в пределах административных границах Курской области.









Как только вчера стало известно, что 82-летний американский президент пересмотрел свое более раннее решение и разрешил Киеву использовать дальнобойные образцы западного вооружения для ударов глубинных земель РФ, украинские военные получили из Вашингтона предписание, одобряющее боевое применение ракет ATACMS только по курским землям.

Так же официальный Киев узнал, что Байден передумал запрещать атаки российских земель американским оружием, ещё несколько дней назад.

Подтверждений о том, что администрация Джо Байдена сняла запрет на использование высокоточных западных боеприпасов при атаках на сугубо российскую территорию, официально не поступало.