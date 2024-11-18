Потому что британские инженеры буквально "запихнули" американские чипы в свои "малозаметные ракеты".

Официальный Вашингтон может предпринять довольно неожиданное действие для официального Лондона и запретить местному правительству одобрить использование авиационных дальнобойных ракет Storm Shadow украинской армии, решивших их использовать для атак в глубину российской территории. К таким обескураживающим выводам пришли иностранные журналисты из издания The Times, пообщавшись напрямую с собственными высокопоставленными источниками из кабинета премьера Кира Стармера.

Так репортёры выяснили, что хотя Storm Shadow и называются британским авиационным боеприпасом, часть внутренней электронной начинки вооружения содержит ключевые платы, сделанные в пределах США.









Именно поэтому Белый дом считает, что разрешение наносить удары ATACMS по российским землям эта одна ситуация, а использовать британские ракеты с американской электронной начинкой – это уже совсем другая история, поясняют корреспонденты Times.

А мы напомним, что минувшим воскресным вечером, как грибы после дождя в американской и европейской прессе стали появляться многочисленные публикации, что Джо Байден, как глава уходящей американской администрации, всё-таки решился пересмотреть своё первоначальное решение и одобрить для ВСУ использование дальнобойного высокоточного оружия для атак исконных земель российского государства.