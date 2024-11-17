Хотя в "четырех пикселях" непонятного воздушного объекта можно узнать всё что угодно, а не только F-16 ВСУ.

В мировой Сети появились кадры объективного контроля с F-16 украинских ВВС и российской ракетой, записанные где-то на просторах Западной Украины. В комментариях к видео украинские блогеры заявляют об уничтожении американским лёгким истребителем отечественного боеприпаса.

Внимательно рассматривая видео, предоставленное редакцией ТГ-канала «Военный осведомитель», сетевые источники указывают, что записанное на камеру мобильного телефона событие воздушного боя между самолётом и дальнобойной ракетой развернулось в небе ивано-франковского региона утром 17 ноября.

Так, на первых секундах видно ракету в дозвуковом режиме работы реактивного двигателя, следом через несколько секунд показан трудно различимый объект, отдалённо общими очертаниями напоминающий боевой самолёт.





Российская ракеты с первых секунд видео





В качестве рабочей версии можно сделать вполне вероятное предположение, что в кадре перед нами либо стратегический крылатый боеприпас Х-101, запускаемый с борта стратегических бомбардировщиков Ту-22М3, либо так же крылатая ракета «Калибр», запускаемая с морских надводных или подводных платформ отечественного флота.

Непонятный объект воздушного происхождения, обозначаемый украинскими источниками как истребитель F-16





И как указал журналист Александр Коц, просмотрев свежее видео, вместо «победы» над российскими ВКС, как о том мечтало украинское военно-политическое руководство, возлагая, как стало понятно сейчас необоснованные надежды на F-16, американский одномоторный истребитель вынужден играть исключительно незаметную роль воздушного пункта ПВО, гоняясь в небе Украины за единичными воздушными целями типа некоторых низкоскоростных ракет РФ. Что, предполагается, мы и увидели в видео ниже.





Тем временем авиационный блогер Кирилл Федоров утверждает, что достоверно и 100% однозначно по представленному видео сказать нельзя, был ли тот самый перехват выполнен удачно, как и буквально «по нескольким пикселям» на записи понять нельзя, летит ли это вслед за российской ракетой истребитель «Шестнадцатый», и что это вообще за объект попал на запись.

Известно что в ивано-франковском регионе располагается военная воздушная гавань в Коломые, где по одной из версий размещены переданные Западом Украине F-16.