Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Madarator
Планирующий боеприпас поразил цель на территории Курахово
Управляемая бомба ФАБ-1500 попала в элеватор, где укрывался личный состав ВСУ и обрушила здание.

  Пока военное руководство ВСУ не отдаёт приказ о своевременном выведении личного состава из Курахово. Отечественные подразделения планомерно продвигаются вперёд не в последнюю очередь успешным действиям ВКС.

Взрыв 700-кигорамм ударной начинки планирующий бомбы ФАБ-1500 при ударе в элеватор.


   Так, одним из бортов оперативно-тактической авиации был запущен планирующий боеприпас весом полторы тонны в Роевский элеватор, где было расположение личного состава ВСУ. Речь идёт о ФАБ-1500, оснащенным модулем УМПК.


Спустя секунды после удара


   О том, что подразделения ВСУ прячутся в стенах сельскохозяйственного предприятия, стало известно от аэроразведчиков армейской группировки «Южная», сумевших установить при наблюдении с воздуха подозрительную активность. После подтверждения факта присутствия украинских солдат и офицеров, по элеватору ударил авиационный снаряд, разрушивший одну из половин сооружения. Соответствующая публикация вышла из-под пера редакторов «Южного рубежа».


ФАБ-1500 М54, укомплектованная комплектом УМПК

#вкс рф #фаб-1500 #курахово #кураховское направление #фаб-1500 с умпк #фаб-1500 м-54 #фаб-1500-м54
+
Написать комментарий (0)
Российская роботизированная платформа уговорила сдаться украинских солдат под Курахово
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Military Watch: Россия получила от КНДР сверхтяжёлые артиллерийские системы
14
OnePlus 13 получает функцию «макросъемки» с обновлением программного обеспечения
+
Появилось первое фото внутреннего пространства кабины Су-57 в экспортном исполнении
5
Су-57 показал китайской публике фигуру высшего пилотажа «Разворот на форсаже»
+
Су-75 с новыми технологиями ИИ и улучшенной малозаметностью скоро поступит в производство
5
БАЗ-S36А11 — новый полностью российский тягач, прошел обкатку и готовится к финальным испытаниям
+
Ryzen 5 5600, Ryzen 5 8400F и Ryzen 5 7500F показали практически одинаковый FPS в играх
8
Анализ текущего состояния криптовалютного рынка: мемкоины взлетают, а альткоины остаются в тени
+
Поставки вооружений для Украины из Германии могут быть заморожены до проведения выборов
+
Российские инженеры создали коптер-перехватчик с огнеметом для борьбы с дронами
1
Опубликован список худших видеокарт для покупки в 2024 году
7
Noise представила наушники-вкладыши Buds Trooper TWS с низкой задержкой
+
Дрон РФ "Ланцет" ликвидировал радиолокационную станцию, обеспечивающую работу ЗРК Patriot и NASAMS
1
Россия показала модернизированную самоходную пушку 2С25М "Спрут-СДМ1" на выставке в Китае
+
Глобальная версия смартфона OnePlus 13 будет иметь максимальную конфигурацию с памятью 16 + 512Гб
+
В трилогии Definitive Edition используется текстура из GTA 6
+
Geely и Baidu предоставили электрический суперкар, способный разгоняться до 100 км/ч за 1,9 секунды
2
Nvidia запустила розыгрыш видеокарты GeForce RTX 4080 Super Half-Life Edition
2
Realme C75 прошел сертификацию FCC с аккумулятором на 5660 мАч
+
Ryzen AI 9 HX 370 быстрее Core Ultra 7 258V на 75 % в играх, но не обошлось без хитростей от AMD
1

Популярные статьи

"Джокер: Безумие на двоих" (Психи тоже любят) - краткий обзор позорного безумия
12
PlayStation 5 (PS5) PRO стирает в порошок игровые ПК - разбираем сравнение платформ от Linus Tech
77
Небольшой тест вентилятора Zalman ZM-AF120 Black
5
Ryzen 7 9800X3D появился в российской рознице, почему выгоднее купить обычный Ryzen 7 7800X3D
113
Half-Life 3 - о пути к релизу
9
Уходит эпоха - для игр Microsoft консоли Xbox больше не нужны
10
Как сделать установочный пакет для Linux в формате Installer-SH
74
Почему геймерский ПК выгоднее PlayStation 5 Pro, а покупка игровой приставки бессмысленна
8
Как выбрать комплектующие для сборки ретро-ПК на Авито и не пожалеть об этом — пять советов
6
Подборка кино в жанре True Crime — захватывающие истории на основе реальных событий
1

Сейчас обсуждают

Vorvort
01:08
Дебилушка, на AM4 у меня и товарища другие компы были и фото мы выкладывали. У него 5900X + Radeon VII, у меня 5800X + Radeon VII.
Ryzen 7 9800X3D появился в российской рознице, почему выгоднее купить обычный Ryzen 7 7800X3D
Dark_Cloud
01:07
А когда РФ платит Украине за транзит газа - кого поддерживает тогда? Или это другое опять? До начала расцениваний неплохо бы расценивалки сверить, а то херота какая-то получается.
В РФ потенциально могут запретить S.T.A.L.K.E.R. 2 из-за возможной антироссийской риторики
Александр Мухин
01:05
Будут еще более высокими... Автор даже заголовок не может правильно написать.
Цены на GeForce RTX 5090 будут еще более высокими, чем на GeForce RTX 4090
Сергей Мачулин
01:02
Bсе бы хорошо, но по сравнению с PB 628 обнаружил 2 существенных для себя минуса. 1. экран значительно темнее без подсветки (есть на фото). для меня это значит, что практически везде в помещении нужно...
Обзор PocketBook 634 Verse Pro Color – уникальной цветной 6-дюймовой модели с E Ink Kaleido 3
Александр Мухин
00:59
Как обычно 100% маркетинга и 0% смысла.
Новая линейка AMD - переименование, переработка и особенности процессоров
Александр Сечков
00:56
Зачем называть новую линейку, так же как конкурент? Боятся выделиться?
Новая линейка AMD - переименование, переработка и особенности процессоров
corsi
00:53
Переименование процессоров - это попытка нае... пользователей и продать старое железо в новой обертке. А с наименованием процессоров и их характеристиками у АМД сейчас пздц полный.
Новая линейка AMD - переименование, переработка и особенности процессоров
PvlPvl
00:48
Ни Chat GPT, ни Aria, ни Copilot не смогли сделать хоть что-нибудь вразумительное самостоятельно. А уж про то, что - не отличить, так вообще речи нет.
Scientific Reports: Люди чаще всего не могут отличить поэзию ИИ от творчества знаменитых поэтов
linux4ever
00:37
А реально, вывод dmesg блевотно выглядит на белом терминале.
Тестирование установочного пакета Mozilla Firefox в формате Installer-SH v1.9: Подготовка
John Doe
00:34
Поголовно? Статистику покажешь? Особенно "для развлечения только консоли". А кто же покупает видимокарты и процы?
Уходит эпоха - для игр Microsoft консоли Xbox больше не нужны
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем