Управляемая бомба ФАБ-1500 попала в элеватор, где укрывался личный состав ВСУ и обрушила здание.

Пока военное руководство ВСУ не отдаёт приказ о своевременном выведении личного состава из Курахово. Отечественные подразделения планомерно продвигаются вперёд не в последнюю очередь успешным действиям ВКС.

Взрыв 700-кигорамм ударной начинки планирующий бомбы ФАБ-1500 при ударе в элеватор.





Так, одним из бортов оперативно-тактической авиации был запущен планирующий боеприпас весом полторы тонны в Роевский элеватор, где было расположение личного состава ВСУ. Речь идёт о ФАБ-1500, оснащенным модулем УМПК.





Спустя секунды после удара





О том, что подразделения ВСУ прячутся в стенах сельскохозяйственного предприятия, стало известно от аэроразведчиков армейской группировки «Южная», сумевших установить при наблюдении с воздуха подозрительную активность. После подтверждения факта присутствия украинских солдат и офицеров, по элеватору ударил авиационный снаряд, разрушивший одну из половин сооружения. Соответствующая публикация вышла из-под пера редакторов «Южного рубежа».





ФАБ-1500 М54, укомплектованная комплектом УМПК